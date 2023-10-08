Война в Украине

Ранили младенца! Последствия обстрела Херсонской области 8 октября — подробно

Анастасия Грубрина, редактор сайта 08 октября 2023, 10:40
Обстріл Херсонщини 8 жовтня 2023 — останні новини Херсона

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