Ранили младенца! Последствия обстрела Херсонской области 8 октября — подробно

Сегодня ночью, 8 октября, российские оккупанты обстреляли Херсонскую область. Россияне били по жилым домам, гражданским кварталам и объектам инфраструктуры. В результате обстрела есть десятки раненых, в том числе дети. Читай подробнее последние новости Херсона и области 8 октября.

Обстрел Херсонской области 8 октября 2023 — последние новости Херсона

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что российские оккупанты ночью наносили удары по правому берегу Херсонской области. Это случилось около часа ночи, удары нанесли из артиллерии.

Снарядами повреждены жилые дома, автомобили и газораспределительные сети. К счастью, не все снаряды разорвались. Их ликвидировали работники ГСЧС. Под обстрелом оказались районы Корабельный и Суворовский.

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Травмы получили 11 горожан. В состоянии средней тяжести госпитализировали 27-летнюю женщину и девятимесячную дочь. Среди травмированных — 33-летний медик Красного Креста. У него травма от взрыва и контузия.

Херсонцы обратились за помощью медиков, у всех острая реакция на стресс. Несколько человек госпитализировали. Среди них две семьи — муж 67 лет и жена 63 лет, а также муж 56 лет и жена 54 года. Пострадали также две женщины 87 и 62 года.

Медики оказывают помощь на месте. Российские оккупанты обстреляли из Градов и Станислав. Последствия удара выясняются.

За прошедшие сутки россияне совершили 59 обстрелов Херсонской области, выпустили 402 снаряда из артиллерии и минометов. Применяли Грады, авиацию, танки и БПЛА.

Российские оккупанты попали в жилые кварталы, транспортную базу в Херсонском районе и предприятие в Бериславском районе.

Ранее мы рассказывали об обстреле оккупантами поселка Гроза в Харьковской области.

Фото: Херсонская областная прокуратура

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