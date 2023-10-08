Поранено немовля. Наслідки обстрілу Херсонщини 8 жовтня — детально

Сьогодні вночі, 8 жовтня, російські окупанти обстріляли Херсонщину. Росіяни гатили по житлових будинках, цивільних кварталах та об’єктах інфраструктури. Унаслідок обстрілу є десятки поранених, у тому числі діти. Читай детальніше про обстріл Херсонщини 8 жовтня.

Обстріл Херсонщини 8 жовтня 2023 — останні новини Херсона

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що російські окупанти вночі завдавали ударів по правому берегу Херсонщини. Це сталося близько першої ночі, ударів завдали з артилерії.

Снарядами пошкоджені житлові будинки, автівки та газорозподільчі мережі. На щастя, не всі снаряди розірвалися. Їх ліквідовували працівники ДСНС. Під обстрілом опинилися райони Корабельний та Суворовський.

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Травми отримали 11 містян. У стані середньої важкості госпіталізували 27-річну жінку та її дев’ятимісячну доньку.

Серед травмованих — 33-річний медик Червоного Хреста. У нього вибухова травма та контузія.

Херсонці звернулися по допомогу медиків, усі вони мають гостру реакцію на стрес. Кількох людей шпиталізували. Серед них два подружжя — чоловік 67 років і дружина 63 років, а також чоловік 56 років і дружина 54 роки. Постраждалі також дві жінки віком 87 і 62 роки.

Медики надають допомогу на місці. Російські окупанти обстріляли з Градів і Станіслав. Наслідки удару з’ясовуються.

За минулу добу росіяни здійснили 59 обстрілів Херсонщини, випустили 402 снаряди з артилерії та мінометів. Застосовували Гради, авіацію, танки та БПЛА.

Російські окупанти поцілили у житлові квартали, транспортну базу у Херсонському районі та підприємство у Бериславському районі.

Раніше ми розповідали про обстріл окупантами селища Гроза на Харківщині.

Фото: Херсонська обласна прокуратура

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