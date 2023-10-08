Війна в Україні

Поранено немовля. Наслідки обстрілу Херсонщини 8 жовтня — детально

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 08 Жовтня 2023, 10:40
Обстріл Херсонщини 8 жовтня 2023 — останні новини Херсона

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