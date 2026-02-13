Для тебя Война в Украине

Трагедия в Краматорске: оккупанты убили троих родных братьев в собственном доме

Юлия Хоменко, редактор сайта 13 февраля 2026, 11:00 2 мин.
Трагедия в Краматорске

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь