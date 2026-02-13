Трагедия в Краматорске: оккупанты убили троих родных братьев в собственном доме

Поздний вечер 12 февраля стал роковым для жителей Краматорска. Оккупационные войска нанесли массированный удар по городу, попав непосредственно по жилой застройке. Самый страшный удар пришелся на частный сектор, где в один миг оборвались жизни целой семьи.

О кровавых последствиях очередного акта террора сообщили глава города и Донецкая областная прокуратура.

Обстрел Краматорска 12 февраля: детали атаки по частному сектору

По словам главы Краматорского городского совета Александра Гончаренко, под огнем оказались обычные гражданские дома. В результате прямого попадания на месте погибли четыре человека.

В результате одного из обстрелов по частному сектору погибли 4 человека — мальчик 2017 года рождения и 3 мужчины, 2006, 2006, 1962 годов рождения. Устанавливаем окончательные последствия российского террора, — проинформировал мэр.

Трагедия одной семьи: трое родных братьев погибли от прямого попадания

В Донецкой областной прокуратуре раскрыли еще более болезненные подробности этого преступления. Как выяснилось, вражеское средство поражения попало прямо в дом, где жила большая семья. Трое из погибших были родными братьями: двое 19-летних юношей и их 8-летний брат. Кроме них, жертвой атаки стал мужчина 1962 года рождения.

Мать и бабушка мальчиков чудом выжили, но получили тяжелые ранения. Сейчас 43-летняя женщина и 65-летняя пенсионерка находятся под наблюдением врачей.

Диагнозы пострадавших: минно-взрывные и черепно-мозковые травмы, ушибы грудной клетки, позвоночника и конечностей, а также тяжелые контузии.

Правоохранители уже начали досудебное расследование. Тип оружия, которым враг накрыл мирный город, в настоящее время устанавливается экспертами.

Под процессуальным руководством Краматорской окружной прокуратуры начато производство по факту военного преступления (ч. 2 ст. 438 УК Украины), — отметили в отделе информационной политики ведомства.

Эта атака стала очередным подтверждением того, что Россия целенаправленно уничтожает украинский генофонд, нанося удары по местам, где нет никаких военных объектов — только дети, женщины и пожилые люди.

Главное фото: Донецкая областная прокуратура.

Трагедия в Краматорске стала частью масштабной волны террора. Также оккупанты вчера атаковали и другие регионы нашего государства. Вчера был зафиксирован массированный обстрел Украины, во время которого враг применил баллистику и дроны.

