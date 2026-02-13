Трагедія у Краматорську: окупанти вбили трьох рідних братів у власному будинку

Пізній вечір 12 лютого став фатальним для жителів Краматорська. Окупаційні війська завдали масованого удару по місту, поціливши безпосередньо у житлову забудову. Найстрашніший удар припав на приватний сектор, де в одну мить обірвалося життя цілої родини.

Про криваві наслідки чергового акту терору повідомили очільник міста та Донецька обласна прокуратура.

Обстріл Краматорська 12 лютого: деталі атаки по приватному сектору

За словами голови Краматорської міської ради Олександра Гончаренка, під вогнем опинилися звичайні цивільні оселі. Внаслідок прямого влучання на місці загинули четверо людей.

Внаслідок одного з обстрілів по приватному сектору загинули 4 людини — хлопчик 2017 року народження та 3 чоловіки 2006, 2006, 1962 років народження. Встановлюємо остаточні наслідки російського терору, — поінформував мер.

Трагедія однієї родини: троє рідних братів загинули від прямого влучання

У Донецькій обласній прокуратурі розкрили ще більш болючі подробиці цього злочину. Як з’ясувалося, ворожий засіб ураження влучив прямо у будинок, де мешкала велика родина. Троє із загиблих були рідними братами: двоє 19-річних юнаків та їхній 8-річний брат. Окрім них, жертвою атаки став чоловік 1962 року народження.

Мати та бабуся хлопців дивом вижили, але дістали важкі поранення. Наразі 43-річна жінка та 65-річна пенсіонерка перебувають під наглядом лікарів.

Діагнози потерпілих: мінно-вибухові та черепно-мозкові травми, забої грудної клітини, хребта та кінцівок, а також важкі контузії.

Правоохоронці вже розпочали досудове розслідування. Тип зброї, якою ворог накрив мирне місто, наразі встановлюється експертами.

За процесуального керівництва Краматорської окружної прокуратури розпочато провадження за фактом воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 КК України), — зазначили у відділі інформаційної політики відомства.

Ця атака стала черговим підтвердженням того, що Росія цілеспрямовано знищує український генофонд, б’ючи по місцях, де немає жодних військових об’єктів — лише діти, жінки та літні люди.

Головне фото: Донецька обласна прокуратура.

Трагедія в Краматорську стала частиною масштабної хвилі терору. Також окупанти вчора атакували й інші регіони нашої держави. Вчора було зафіксовано масований обстріл України, під час якого ворог застосував балістику та дрони.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!