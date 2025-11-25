В ночь с 24 на 25 ноября РФ совершила очередную массированную атаку на столицу Украины. По данным ДТЭК, по команде Укрэнерго, на левом берегу Киева введены экстренные отключения света. Читай в материале детали обстрела.

Обстрел Киева 25 ноября: что известно

(Обновлено, 12:47) Как сообщает Виталий Кличко, в результате вражеского удара количество погибших возросло до 7 человек — тело мужчины извлечено из-под завалов.

Сегодня ночью Россия в очередной раз произвела массированный обстрел столицы Украины. По данным Национальной полиции, повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура в Голосеевском, Дарницком, Деснянском, Днепровском и Печерском районах.

В Печерском районе было попадание в 22-этажный жилой дом, в результате которого на месте возникли разрушения и пожар.

В Днепровском районе возник пожар в девятиэтажке. Продолжаются работы по разбору конструкций и поиску предполагаемых пострадавших. Также идет тушение пожара в гаражном кооперативе. На местах работают все экстренные службы.

Как сообщает ГСЧС Украины, в результате вражеской атаки, продолжавшейся почти всю ночь, известно о 6 погибших людях.

В Святошинском районе в результате атаки и попадания рядом со складским зданием, обнаружены тела четырех погибших, еще трое ранены. Пожар ликвидирован.

Как сообщает мэр Киева Виталий Кличко, пострадали 14 человек. 8 человек были госпитализированы, среди них один ребенок.

