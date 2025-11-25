В ніч з 24 на 25 листопада РФ здійснила чергову масовану атаку на столицю України. За даними ДТЕК, за командою Укренерго, на лівому березі Києва введені екстрені відключення світла. Читай у матеріалі деталі обстрілу.

Обстріл Києва, 25 листопада: що відомо

Сьогодні вночі Росія вчергове здійснила масований обстріл столиці України. За даними Національної поліції, пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру в Голосіївському, Дарницькому, Деснянському, Дніпровському та Печерському районах.

У Печерському районі було влучання у 22-поверховий житловий будинок, внаслідок якого на місці виникли руйнування та пожежа.

У Дніпровському районі виникла пожежа у дев’ятиповерхівці. Тривають роботи з розбору конструкцій та пошуку імовірних потерпілих. Також триває гасіння пожежі в гаражному кооперативі. На місцях працюють всі екстрені служби.

Як повідомляє ДСНС України, унаслідок ворожої атаки, що тривала протягом майже всієї ночі, відомо про 6 загиблих людей.

У Святошинському районі внаслідок атаки та влучання поруч зі складською будівлею, виявлено тіла чотирьох загиблих, ще троє — поранені. Пожежу ліквідовано.

Як повідомляє мер Києва Віталій Кличко, постраждало 14 людей. 8 осіб було госпіталізовано, серед них — одна дитина.

Раніше ми писали, як пережити блекаут без шкоди для ментального здоров’я — читай у матеріалі список порад.

