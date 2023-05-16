Война в Украине

Есть возможность обжаловать повестку? Что предусматривает закон и кто имеет право призываться только добровольно

Анастасия Грубрина, редактор сайта 16 мая 2023, 15:00
Оскарження повісток: хто може оскаржити повістку та за яких умов
Фото: Министерство обороны Украины

Больше новостей
цивільні полонені
Их держат в заложниках! Гражданские пленные — что с ними происходит в российской неволе и как их вернуть
SuperCam безпілотник та його характеристики
Разработан, чтобы помогать создавать карты: характеристики российского БпЛА SuperCam
Александр Будько
“Сейчас у меня шесть ног, я словно паук!”: как украинский Терен живет после ампутации двух конечностей
Единый реестр пропавших без вести лиц
Теперь проще получить данные! В Украине начал работать Единый реестр пропавших без вести лиц
Смотреть больше

Материалы по теме

цивільні полонені
Их держат в заложниках! Гражданские пленные — что с ними происходит в российской неволе и как их вернуть
SuperCam безпілотник та його характеристики
Разработан, чтобы помогать создавать карты: характеристики российского БпЛА SuperCam
Александр Будько
“Сейчас у меня шесть ног, я словно паук!”: как украинский Терен живет после ампутации двух конечностей
Единый реестр пропавших без вести лиц
Теперь проще получить данные! В Украине начал работать Единый реестр пропавших без вести лиц

Видео
балістична ракета це

Металлические носители смерти: что такое баллистические ракеты и какие есть на вооружении РФ
0:03:45
Підготовка до опалювального сезону 2023-2024
Станем энергетическим “павербанком” для Евросоюза? Как идет подготовка к новому отопительному сезону
0:04:36
митці Денисенко
Хочешь мира? Готовься к войне! Что известно об уникальной выставке семьи художников Денисенко
Ракети Кинджал: характеристики надзвукової ракети Кинджал
Это историческое событие! Характеристика ракет Кинжал, которые сбили украинцы
0:04:05
модульне містечко в Ірпені
Лоскуток Финляндии в Ирпене: как в Киевской области появился новый модульный городок
Карта бойових дій в Україні
В России глубоко обеспокоены? Карта боевых действий в Украине 16 мая в режиме онлайн
0:03:29
У Дніпрі лікарі зупинили серце бійцю, щоб провести операцію
Остановить сердце на 15 минут, чтобы спасти жизнь! Как врачи в Днепре провели уникальную операцию украинскому бойцу
ситуація на кордоні з Білоруссю
Угроза не исчезла! Сколько российских военных сейчас в Беларуси и какая ситуация на границе
0:07:30
Навіщо Україні винищувачі F-16: як вони допоможуть у війні
С ними война могла бы закончиться уже летом! Почему для Украины так важны истребители F-16 и зачем разрешение США
Карта бойових дій в Україні 15.05.2023 онлайн
Как захватчики пытаются пополнить живую силу на оккупированных территориях: карта боевых действий в Украине 15 мая в режиме онлайн
Больше видео
SuperCam безпілотник та його характеристики
Читать дальше
Разработан, чтобы помогать создавать карты: характеристики российского БпЛА SuperCam
Единый реестр пропавших без вести лиц
Читать дальше
Теперь проще получить данные! В Украине начал работать Единый реестр пропавших без вести лиц

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь