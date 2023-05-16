Есть возможность обжаловать повестку? Что предусматривает закон и кто имеет право призываться только добровольно

Обжалование повесток и уведомления. Какие нововведения появились в последнее время? Читай в нашем материале, кто может обжаловать повестку, а также что такое уведомление и означает ли это призыв? Обо всех деталях повесток.

Кто может обжаловать вручение повестки

Обжаловать вручение повестки могут мужчины в возрасте от 18 до 27 лет, если они не проходили военную службу и не имеют военного опыта. Граждане такой возрастной категории могут призываться в армию только добровольно.

В случае вручения повестки ее можно обжаловать. Однако избегать повесток нельзя, ведь за это предусмотрена административная ответственность.

Проходить ВЛК необязательно, ведь срочной службы сейчас нет.

Уведомление вместо повесток — кто может его получить

Вскоре вместо повесток будут отправлять уведомление. Оно предполагает, что получатель должен явиться в военкомат. В военкомате нужно обновить данные или стать на учет, то есть это не значит, что тебя призовут на службу.

Уведомление составляется по распоряжению руководителя районного (городского) ТЦК и СП. В случае если повестку вручают конкретному военнообязанному, то уведомление адресуют:

Органам местного самоуправления. Руководителям предприятий, учреждений и организаций. Учреждениям образования вне зависимости от подчинения и формы собственности.

Если работодатели или другие органы игнорируют уведомления, им грозит административная ответственность и штраф в размере от 1700 до 3400 грн и от 3400 до 5100 грн штрафа для должностных лиц.

Ранее мы рассказывали, могут ли вручить повестку через родственников.

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