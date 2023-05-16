Есть возможность обжаловать повестку? Что предусматривает закон и кто имеет право призываться только добровольно

Обжалование повесток и уведомления. Какие нововведения появились в последнее время? Читай в нашем материале, кто может обжаловать повестку, а также что такое уведомление и означает ли это призыв? Обо всех деталях повесток.
Обжаловать вручение повестки могут мужчины в возрасте от 18 до 27 лет, если они не проходили военную службу и не имеют военного опыта. Граждане такой возрастной категории могут призываться в армию только добровольно.
В случае вручения повестки ее можно обжаловать. Однако избегать повесток нельзя, ведь за это предусмотрена административная ответственность.
Проходить ВЛК необязательно, ведь срочной службы сейчас нет.
Вскоре вместо повесток будут отправлять уведомление. Оно предполагает, что получатель должен явиться в военкомат. В военкомате нужно обновить данные или стать на учет, то есть это не значит, что тебя призовут на службу.
Уведомление составляется по распоряжению руководителя районного (городского) ТЦК и СП. В случае если повестку вручают конкретному военнообязанному, то уведомление адресуют:
Если работодатели или другие органы игнорируют уведомления, им грозит административная ответственность и штраф в размере от 1700 до 3400 грн и от 3400 до 5100 грн штрафа для должностных лиц.
Ранее мы рассказывали, могут ли вручить повестку через родственников.
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