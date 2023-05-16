Є можливість оскаржити повістку? Що передбачає закон та хто має право призиватися лише добровільно

Оскарження повісток та оповіщення. Які нововведення з’явилися останнім часом? Читай у нашому матеріалі, хто може оскаржити повістку, а також що таке оповіщення і чи означає це призов? Про всі деталі повісток.

Хто може оскаржити вручення повістки

Оскаржити вручення повістки можуть чоловіки віком від 18 до 27 років, за умови якщо вони не проходили військову службу та не мають військового досвіду. Громадяни такої вікової категорії можуть призиватися до армії лише добровільно.

У випадку вручення повістки її можна оскаржити. Однак уникати повісток не можна, адже за це передбачена адміністративна відповідальність.

Проходити ВЛК необов’язково, адже строкової служби зараз немає.

Оповіщення замість повісток — хто може його отримати

Невдовзі замість повісток будуть надсилати оповіщення. Воно передбачає, що отримувач має з’явитися до військкомату. У військкоматі потрібно оновити дані чи стати на облік, тобто це не означає, що тебе призвуть на службу.

Оповіщення складають на підставі розпорядження керівника районного (міського) ТЦК та СП. У разі якщо повістку вручають конкретному військовозобов’язаному, то оповіщення адресують:

Органам місцевого самоврядування. Керівникам підприємств, установ та організацій. Закладам освіти незалежно від підпорядкування і форми власності.

Якщо роботодавці або інші органи ігнорують оповіщення, їм загрожує адміністративна відповідальність та штраф у розмірі від 1700 до 3400 грн та від 3400 до 5100 грн штрафу для посадових осіб.

Раніше ми розповідали, чи можуть вручити повістку через родичів.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!