Российские оккупанты продолжают убивать! Последствия вражеского обстрела Херсона 20 июня

Российские оккупанты продолжают убивать, в частности речь идет о гражданском населении Украины. После ночи, пронизанной сиренами и массированными вражескими атаками, захватчики нанесли новые удары по Херсону.

Как сообщает глава Херсонской ОГА Александр Прокудин, сегодня, 20 июня, российские оккупанты открыли огонь по жилым кварталам Херсона.

Пришлись удары вражеской артиллерии на гражданские объекты, в том числе на дома, детсад, образовательное учреждение и СТО.

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Также известно, что по предварительной информации, из-за российских обстрелов погиб 28-летний мужчина.

Кроме того, под огонь попала бригада скорой помощи, направлявшаяся на помощь херсонцам.

Медицинские работники не пострадали, — добавил Александр Прокудин.

По данным Херсонской областной прокуратуры, оккупанты вели минометный обстрел с временно оккупированной территории.

В настоящее время при процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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Фото: Херсонская областная прокуратура