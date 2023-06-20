Война в Украине

Российские оккупанты продолжают убивать! Последствия вражеского обстрела Херсона 20 июня

Даниэла Долотова, редактор сайта 20 июня 2023, 13:00
Херсон

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