Из-за потерь враг из столовых делает операционные! Карта боевых действий в Украине 20 июня в режиме онлайн

Карта боевых действий постепенно, хоть и порой не слишком заметно для невооруженного глаза, очищается от российских оккупантов.

Однако из-за значительных потерь захватчики начинают приносить еще больший вред мирному населению на временно оккупированных территориях.

И если в Запорожской области россияне пока лишь переоборудуют столовые на операционные, то в Мариуполе заполняют все медицинские учреждения, чем влекут за собой повышение смертности гражданских. Но ничто не спасет захватчиков от расплаты за свои преступления.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что украинские войска продолжали контрнаступательные действия по меньшей мере на четырех участках фронта и получили ограниченные территориальные завоевания.

В то же время, российские оккупационные чиновники продолжают придавать приоритет медицинскому лечению российских военных в оккупированном Мариуполе, что значительно повышает уровень смертности среди гражданского населения в городе.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 20 июня 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли очередной ракетно-авиационный удар по территории Украины, применив четыре крылатых ракеты Калибр и четыре иранских ударных БпЛА Shahed-136/131. Силами и средствами противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины все восемь воздушных целей были уничтожены.

Кроме того, враг нанес 32 авиационных удара, совершил около 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Пострадали мирные люди.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. За прошедшие сутки произошло 39 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах.

Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Гремяч Черниговской области, Середина-Буда, Чуйковка, Басовка, Турья Сумской области, а также Гурьев Казачок, Уды, Червоная Заря, Казачья Лопань, Глубокое, Олейниково, Липцы, Терновая, Старица, Огурцово, Гатище, Волчанск, Зибино, Охримовка, Варваровка, Нестерное, Бударки, Красный Яр Харьковской области.

На Купянском направлении враг нанес авиационный удар по населенному пункту Кисловка Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Красное Первое, Новомлынск, Двуречная, Западное, Кисловка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении враг проводил наступательные действия в направлениях Ямполевки, Торского, западнее Дибровы, Григорьевки и Спорного Донецкой области, успеха не имел. Нанес авиационный удар по населенному пункту Спорное Донецкой области.

Артиллерийским обстрелам подверглись Стельмаховка, Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Верхнекаменское, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник проводил безуспешные наступательные действия в направлении Орехово-Васильевки Донецкой области. Нанес авиационные удары по населенным пунктам Пивничное и Торецк.

От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Васильевка, Богдановка, Калиновка, Часов Яр, Ивановское, Озаряновка, Белая Гора, Константиновка, Дружба, Пивничное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник производил безуспешные наступательные действия в районе Авдеевки. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Орловка, Авдеевка, Карловка, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отразили все атаки противника в районе Красногоровки, Марьинки и Победы. Враг нанес авиационный удар в районе Марьинки. Вместе с тем, совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг проводил наступательные действия в направлении Новомихайловки. Нанес авиационный удар в районе Золотой Нивы. Совершил обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Константиновка, Новомихайловка, Водяное, Угледар Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Враг нанес авиационные удары в районах Левадного, Зеленого Поля и Новодаровки Запорожской области.

Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Благодатное, Макаровка, Сторожевое, Времевка, Вольное Поле, Зеленое Поле, Новополь Донецкой области, Темировка, Левадное, Ольговское, Червоное, Гуляйполе, Зализничное, Чаривное, Новоандреевка, Щербаки, Степное, Пятихатки, Лобковое, Каменское Запорожской области. А также Берислав, Томарино, Казацкое, Бургунка, Ивановка, Антоновка, Херсон, Днепровское, Кизомыс, Софиевка Херсонской области.

Российские оккупационные войска продолжают нести большие потери на поле боя. В результате чего противник продолжает переоборудовать гражданские учреждения на временно захваченных территориях Украины под медицинские учреждения.

Так, общеобразовательную школу населенного пункта Розовка Запорожской области оккупанты превратили в военный госпиталь. В помещении столовой разместили операционную, а в учебных классах обустроили палаты для раненых.

Вместе с тем данный военный госпиталь используется как логистический хаб по перераспределению раненых и погибших военнослужащих противника. Тяжелораненых солдат и сержантов транспортируют в медицинские учреждения Донецка, Мариуполя и Бердянска автомобильным транспортом. Транспортировку раненых офицеров осуществляют в РФ воздушным путем.

Авиация сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили три пункта управления, шесть районов сосредоточения личного состава и военной техники противника, два состава боеприпасов, один состав горюче-смазочных материалов, 14 артиллерийских подразделений на огневых позициях, три средства противовоздушной обороны и еще два важных объекта оккупантов.

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