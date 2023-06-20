Через втрати ворог з їдалень робить операційні! Карта бойових дій в Україні 20 червня в режимі онлайн

Карта бойових дій поступово, хоч і часом не надто помітно для неозброєного ока, очищується від російських окупантів.

Однак через свої значні втрати загарбники починають приносити ще більшу шкоду мирному населенню на тимчасово окупованих територіях.

І якщо в Запорізькій області росіяни поки лише переобладнують їдальні на операційні, то в Маріуполі заповнюють усі медичні заклади, чим спричиняють підвищення смертності цивільних. Та ніщо не врятує загарбників від розплати за свої злочини.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що українські війська продовжували контрнаступальні дії щонайменше на чотирьох ділянках фронту та здобули обмежені територіальні завоювання.

Водночас російські окупаційні чиновники продовжують надавати пріоритет медичному лікуванню російських військових в окупованому Маріуполі, що значно підвищує рівень смертності серед цивільного населення в місті.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 20 червня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по території України, застосувавши чотири крилаті ракети Калібр та чотири іранські ударні БпЛА Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України усі 8 повітряних цілей було знищено.

Крім того, ворог завдав 32 авіаційних ударів, здійснив близько 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Постраждали мирні люди.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом минулої доби відбулось 39 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах.

Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Грем’яч Чернігівської області, Середина-Буда, Чуйківка, Басівка, Тур’я Сумської області, а також Гур’їв Козачок, Уди, Червона Зоря, Козача Лопань, Глибоке, Олійникове, Липці, Тернова, Стариця, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Зибине, Охрімівка, Варварівка, Нестерне, Бударки, Красний Яр на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворог завдав авіаційного удару по населеному пункту Кислівка Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Кислівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямках Ямполівки, Торського, західніше Діброви, Григорівки та Спірного Донецької області, успіху не мав. Завдав авіаційного удару по населеному пункту Спірне Донецької області.

Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Верхньокам’янське, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник проводив безуспішні наступальні дії у напрямку Оріхово-Василівки Донецької області. Завдав авіаційних ударів по населених пунктах Північне та Торецьк.

Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Богданівка, Калинівка, Часів Яр, Іванівське, Озарянівка, Біла Гора, Костянтинівка, Дружба, Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник проводив безуспішні наступальні дії в районі Авдіївки. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Орлівка, Авдіївка, Карлівка, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі атаки противника в районі Красногорівки, Мар’їнки та Побєди. Ворог завдав авіаційного удару в районі Мар’їнки. Разом з тим, здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямку Новомихайлівки. Завдав авіаційного удару в районі Золотої Ниви. Здійснив обстріли населених пунктів Парасковіївка, Костянтинівка, Новомихайлівка, Водяне, Вугледар Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Левадного, Зеленого Поля та Новодарівки Запорізької області.

Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Благодатне, Макарівка, Сторожеве, Времівка, Вільне Поле, Зелене Поле, Новопіль Донецької області, Темирівка, Левадне, Ольгівське, Червоне, Гуляйполе, Залізничне, Чарівне, Новоандріївка, Щербаки, Степове, П’ятихатки, Лобкове, Кам’янське Запорізької області. А також Берислав, Томарине, Козацьке, Бургунка, Іванівка, Антонівка, Херсон, Дніпровське, Кізомис, Софіївка Херсонської області.

Російські окупаційні війська продовжують зазнавати великих втрат на полі бою. Внаслідок чого противник продовжує переобладнувати цивільні заклади на тимчасово захоплених територіях України під медичні установи.

Так, загальноосвітню школу населеного пункту Розівка Запорізької області окупанти перетворили на військовий шпиталь. У приміщені їдальні розмістили операційну, а в навчальних класах облаштували палати для поранених.

Разом з тим, даний військовий шпиталь використовується як логістичний хаб з перерозподілу поранених та загиблих військовослужбовців противника. Тяжкопоранених солдатів та сержантів транспортують у медичні заклади Донецька, Маріуполя та Бердянська автомобільним транспортом. Транспортування поранених офіцерів здійснюють до РФ повітряним шляхом.

Авіація сил оборони України за минулу добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили три пункти управління, шість районів зосередження особового складу та військової техніки противника, два склади боєприпасів, один склад пально-мастильних матеріалів, 14 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, три засоби протиповітряної оборони та ще два важливих об’єкти окупантів.

За час повномасштабного вторгнення Росії на територію суверенної України, світ уже зрозумів, які цілі переслідує РФ. Водночас з плином часу на поверхню визирають й відверті брехливі та протиправні дії. Наприклад, Росія без відома України передала Угорщині українських військовополонених. Читай, що відомо про утримання 11 українців.

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