Под угрозой снова была вся Украина: что известно о ночной массированной атаке 20 июня

Российские военные продолжают каждую ночь обстреливать мирное население Украины. Враг проводит точечные или массированные атаки, использует разные виды вооружения.

В ночь на 20 июня Россия совершила очередную массированную атаку на Украину с применением БпЛА Shahed, а также ракет.

Ночная атака на Украину 20 июня 2023 года: что известно

Взрывы в Киеве и области

Киевская областная военная администрация сообщила, что в области была опасность применения вражеских БПЛА. Украинские военные сбивали враждебные цели. По оперативной информации, в результате атаки на территории одного из районов повреждены нежилые сооружения и несколько частных домов. Кроме того, из-за падения обломков зафиксировано горение травяной подстилки. К счастью, жертв и пострадавших нет.

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Враг также атаковал Киев. В городской военной администрации отметили, что в воздушном пространстве столицы было обнаружено и сбито около 20 враждебных целей.

Взрывы в Запорожье

Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко рассказал, что целью оккупантов стали коммуникации, имущество и техника сельскохозяйственного и фермерского хозяйства, а также популярного места отдыха.

— К счастью, информация о пострадавших людях не поступала. Специалисты работают над ликвидацией последствий вражеских ударов, — говорится в сообщении.

В Воздушных силах ВСУ уточнили, что по Запорожью и его окрестностям оккупанты запустили баллистические ракеты Искандер-М/С-300.

Взрывы во Львове

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий рассказал, что, по предварительной информации, во Львове есть попадание в объект критической инфраструктуры. Люди не пострадали, но загорелся пожар.

Впоследствии Козицкий сообщил, что было три попадания в критически важный объект. Повреждены перекрытия между этажами, выбиты окна. Жертв или пострадавших нет.

Работа ПВО в ночь на 20 июня 2023

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что наши защитники смогли сбить 32 из 35 ударных дронов. Уточнили, что более 20 были сбиты в Киевской области. Также три беспилотника уничтожили в Николаевской области.

Пуски осуществляли по северному и южному направлениям – Брянская обл. и восточное побережье Азовского моря.

Российские военные не могут похвастаться успехами на фронте, потому атакуют мирное население Украины. Но наши защитники продвигаются вперед и понемногу освобождают украинские населенные пункты. Чтобы быть в курсе ситуации на фронте, мы предлагаем ознакомиться с картой боевых действий онлайн.

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