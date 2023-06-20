Под угрозой снова была вся Украина: что известно о ночной массированной атаке 20 июня

Российские военные продолжают каждую ночь обстреливать мирное население Украины. Враг проводит точечные или массированные атаки, использует разные виды вооружения.
В ночь на 20 июня Россия совершила очередную массированную атаку на Украину с применением БпЛА Shahed, а также ракет.
Киевская областная военная администрация сообщила, что в области была опасность применения вражеских БПЛА. Украинские военные сбивали враждебные цели. По оперативной информации, в результате атаки на территории одного из районов повреждены нежилые сооружения и несколько частных домов. Кроме того, из-за падения обломков зафиксировано горение травяной подстилки. К счастью, жертв и пострадавших нет.
Враг также атаковал Киев. В городской военной администрации отметили, что в воздушном пространстве столицы было обнаружено и сбито около 20 враждебных целей.
Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко рассказал, что целью оккупантов стали коммуникации, имущество и техника сельскохозяйственного и фермерского хозяйства, а также популярного места отдыха.
— К счастью, информация о пострадавших людях не поступала. Специалисты работают над ликвидацией последствий вражеских ударов, — говорится в сообщении.
В Воздушных силах ВСУ уточнили, что по Запорожью и его окрестностям оккупанты запустили баллистические ракеты Искандер-М/С-300.
Глава Львовской ОВА Максим Козицкий рассказал, что, по предварительной информации, во Львове есть попадание в объект критической инфраструктуры. Люди не пострадали, но загорелся пожар.
Впоследствии Козицкий сообщил, что было три попадания в критически важный объект. Повреждены перекрытия между этажами, выбиты окна. Жертв или пострадавших нет.
В Воздушных силах ВСУ сообщили, что наши защитники смогли сбить 32 из 35 ударных дронов. Уточнили, что более 20 были сбиты в Киевской области. Также три беспилотника уничтожили в Николаевской области.
Пуски осуществляли по северному и южному направлениям – Брянская обл. и восточное побережье Азовского моря.
Российские военные не могут похвастаться успехами на фронте, потому атакуют мирное население Украины. Но наши защитники продвигаются вперед и понемногу освобождают украинские населенные пункты. Чтобы быть в курсе ситуации на фронте, мы предлагаем ознакомиться с картой боевых действий онлайн.
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