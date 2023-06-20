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Под угрозой снова была вся Украина: что известно о ночной массированной атаке 20 июня

Богдана Макалюк, редактор сайта 20 июня 2023, 09:00
Атака дронами на Україну 20 червня 2023
Фото: Facebook

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