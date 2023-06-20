Під загрозою вкотре була вся Україна: що відомо про нічну масовану атаку 20 червня

Російські військові продовжують щоночі обстрілювати мирне населення України. Ворог проводить точкові або масовані атаки, використовує різні види озброєння.

У ніч проти 20 червня Росія здійснила чергову масовану атаку на Україну із застосуванням БпЛА Shahed, а також ракет.

Нічна атака на Україну 20 червня 2023: що відомо

Вибухи у Києві та області

Київська обласна військова адміністрація повідомила, що в області була небезпека застосування ворожих БпЛА. Українські військові збивали ворожі цілі. За оперативною інформацією, внаслідок атаки на території одного із районів пошкоджено нежитлові споруди та декілька приватних будинків. Крім того, через падіння уламків зафіксовано горіння трав’яної підстилки. На щастя, жертв та постраждалих немає.

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Ворог також атакував Київ. У міській військові адміністрації наголосили, що у повітряному просторі столиці було виявлено та збито близько 20 ворожих цілей.

Вибухи у Запоріжжі

Голова Запорізької ОВА Юрій Малашко розповів, що ціллю окупантів стали комунікації, майно та техніка сільськогосподарського та фермерського господарства, а також популярного місця відпочинку.

— На щастя, інформація про постраждалих людей не надходила. Фахівці працюють над ліквідацією наслідків ворожих ударів, — йдеться у повідомленні.

У Повітряних силах ЗСУ уточнили, що по Запоріжжю та його околицях окупанти запустили балістичні ракети Іскандер-М/С-300.

Вибухи у Львові

Голова Львівської ОВА Максим Козицький розповів, що, за попередньою інформацією, у Львові є влучання в об‘єкт критичної інфраструктури. Люди не постраждали, але зайнялася пожежа.

Згодом Козицький повідомив, що було три влучання у критично важливий об‘єкт. Пошкоджене перекриття між поверхами, вибиті вікна. Жертв чи постраждалих немає.

Робота ППО у ніч проти 20 червня 2023

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що наші захисники змогли збити 32 з 35 ударних дронів. Уточнили, що понад 20 було збито на Київщині. Також три безпілотники знищили на Миколаївщині.

Пуски здійснювали з північного та південного напрямків – Брянська обл. та східне узбережжя Азовського моря.

Російські військові не можуть похвалитися успіхами на фронті, тому атакують мирне населення України. Але наші захисники просуваються вперед та потроху звільняють українські населені пункти. Щоб бути в курсі ситуації на фронті, пропонуємо ознайомитися з картою бойових дій онлайн.

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