Російські окупанти продовжують вбивати! Наслідки ворожого обстрілу Херсона 20 червня

Російські окупанти продовжують вбивати, зокрема йдеться про цивільне населення України. Після ночі, що була пронизана сиренами та масованими ворожими атаками, загарбники завдали нових ударів по Херсону.

Як повідомляє голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін, сьогодні, 20 червня, російські окупанти відкрили вогонь по житлових кварталах Херсона.

Прийшлися удари ворожої артилерії на цивільні обʼєкти, зокрема на домівки, дитсадок, освітній заклад та СТО.

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Також відомо, що за попередньою інформацією, через російський обстріл загинув 28-річний чоловік.

Крім того, під вогонь потрапила бригада швидкої допомоги, які прямувала на допомогу херсонцям.

Медичні працівники не постраждали, — додав Олександр Прокудін.

За даними Херсонської обласної прокуратури, окупанти вели мінометний обстріл з тимчасово окупованої території.

Наразі за процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

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Фото: Херсонська обласна прокуратура