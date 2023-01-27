Польша готова передать Украине 60 модернизированных танков PT-91 Twardy: характеристики и особенности

Мир предчувствует приближение переломного момента в войне Украины против России. Отечественные политики и лидеры мнений отмечают: без должной помощи украинская армия не сможет так быстро и эффективно победить врага, как этого хочется.

Пока одни страны и их лидеры оттягивают военную вооруженную помощь для Украины, другие западные партнеры непрерывно предоставляют вооружение.

Братская Польша заявила, что отправит в Украину 60 танков PT-91 Twardy вместе с ранее анонсированными 14 танками Leopard 2. Об этом сообщил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий в эфире канадского канала CTV News, а также подтвердил эти слова и руководитель ОП Андрей Ермак.

Сейчас также смотрят

Моравецкий также добавил, что у России танков может быть очень много. В частности, некоторые источники говорят о 15 тысячах таких машин.

Если мы не хотим, чтобы Украина проиграла, мы должны быть очень открыты и настойчивы в своей поддержке, — отметил Матеуш.

Об этом сообщил руководитель ОП Андрей Ермак.

Что известно о боевом танке PT-91 Twardy, его характеристиках и когда Польша пришлет танки — в материале.

Танк PT-91 Twardy

PT-91 Twardy — это польский основной боевой танк, который является модернизированной версией советского танка Т-72М1. Известно, что первые модели PT-91 Twardy разработаны в 1993 году. С 1995 по 2002 год их серийно выпускали.

Главной особенностью танка PT-91 является защита Twardy с использованием активной брони собственной разработки ERAWA, которая имеет 394 блока.

Броня покрывает башню и переднюю часть корпуса и размещены эти блоки практически без промежутка. В ходе испытаний стало ясно, что ERAWA блоки повышают защищенность танка на 30–70% в зависимости от типа снаряда.

Характеристики PT-91 Tward

Экипаж: три человека;

Калибр пушки: 125 мм;

Вес: 46 т;

Двигатель: 850 л. с.;

Удельная мощность: 18,47 л.с./т;

Максимальная скорость: 60 км/ч;

Клиренс (дорожный просвет) — 470 мм;

Силовая установка — 12-цилиндровый V-образный дизельный двигатель жидкостного охлаждения с турбонаддувом Mitsubishi S12U;

Мощность 850 л.с. (625 кВт) при 2300 об/мин;

Запас хода: 480 км по шоссе, 700 км по шоссе с дополнительными баками.

PT-91 Tward вооружение

125-мм гладкоствольная пушка 2А46.

7,62-мм пулемет ПКТ.

12,7-мм зенитный пулемет НСВД.

В конце июля Польша уже предоставляла такие танки Украине. О том, как они себя проявили на поле боя, мы писали в другом материале.

Подписывайся на наш Telegram и следи за последними новостями!

Главное фото: Depositphotos