Польща готова передати Україні 60 модернізованих танків PT-91 Twardy: характеристики та особливості

Світ передчуває наближення переломного моменту у війні України проти Росії. Вітчизняні політики та лідери думок наголошують: без належної допомоги українська армія не зможе так швидко та ефективно перемогти ворога, як цього хочеться.

Доки одні країни та їх лідери відтягують військову збройну допомогу для України, інші західні партнери надають озброєння безперервно.

Братська Польща заявила, відправить в Україну 60 танків PT-91 Twardy разом із раніше анонсованими 14 танками Leopard 2. Про це повідомив прем’єр-міністр країни Матеуш Моравецький в ефірі канадського каналу CTV News, а також підтвердив ці слова й керівник ОП Андрій Єрмак.

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Моравецький також додав, що у Росії танків може бути дуже багато. Зокрема, деякі джерела говорять про 15 тисяч таких машин.

Якщо ми не хочемо, щоб Україна програла, ми маємо бути дуже відкритими та наполегливими у своїй підтримці, — наголосив Матеуш.

Що відомо про бойовий танк PT-91 Twardy, його характеристики та коли Польща надішле танки — в матеріалі.

Танк PT-91 Twardy

PT-91 Twardy — це польський основний бойовий танк, який є модернізованою версією радянського танка Т-72М1. Відомо, що перші моделі танка PT-91 Twardy розроблені у 1993 році. З 1995 по 2002 їх серійно випускали.

Головною особливістю танка PT-91 є захист Twardy з використанням активної броні власної розробки ERAWA, яка має 394 блоки.

Броня покриває вежу та передню частину корпусу, і розміщені ці блоки практично без проміжку. Під час випробувань стало зрозуміло, що ERAWA блоки підвищують захищеність танка на 30–70% залежно від типу снаряда.

Характеристики PT-91 Tward

Екіпаж: три особи;

Калібр гармати: 125 мм;

Вага: 46 т;

Двигун: 850 к. с.;

Питома потужність: 18,47 к.с./т;

Максимальна швидкість: 60 км/год;

Кліренс (дорожній просвіт) — 470 мм;

Силова установка — 12-циліндровий V-подібний дизельний двигун рідинного охолодження з турбонаддувом Mitsubishi S12U;

Потужність 850 к.с. (625 кВт) при 2300 об/хв;

Запас ходу: 480 км по шосе, 700 км по шосе з додатковими баками.

PT-91 Tward озброєння

125-мм гладкоствольна гармата 2А46. 7,62-мм кулемет ПКТ. 12,7-мм зенітний кулемет НСВТ.

Наприкінці липня Польща вже надавала такі танки Україні. Про те, як вони себе проявили на полі бою, ми писали в іншому матеріалі.

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