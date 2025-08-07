Паспорт в больнице и не только: что изменилось в реабилитации освобожденных из плена

Кабинет Министров Украины утвердил новое постановление, которое значительно улучшает систему лечения, реабилитации и социальной адаптации для украинцев, вернувшихся из российского плена.

По информации Министерства обороны, этот документ направлен на обеспечение освобождённых защитников и гражданских лиц необходимой помощью для возвращения к полноценной жизни.

Ключевые изменения в системе помощи

Новое постановление вносит несколько важных нововведений:

Улучшенные медицинские осмотры:

Теперь медицинские осмотры будут проводиться по чётким критериям, чтобы максимально точно оценить состояние здоровья бывших пленных и назначить наиболее эффективное лечение.

Комплексный подход к реабилитации:

Документ вводит комплексные лечебно-профилактические и реабилитационные мероприятия, охватывающие как физическое, так и психологическое восстановление.

Расширение сети центров:

Перечень реабилитационных учреждений будет расширен за счёт центров реинтеграции, принадлежащих Министерству обороны, МВД, СБУ, Управлению госохраны и другим государственным ведомствам.

Социальная и административная поддержка:

Бывшие пленные смогут оформить внутренние и загранпаспорта непосредственно в медицинских учреждениях, где они проходят лечение, что значительно упростит бюрократические процедуры.

Кроме того, Министерство обороны готовит изменения, которые приравняют травмы, полученные в плену, к боевым ранениям. Это позволит предоставить пострадавшим соответствующий статус и обеспечить надлежащие социальные гарантии.

Также МВД запустило новый портал Твоя підтримка (Твоя поддержка), который объединяет информацию о помощи для военнопленных, пропавших без вести, ветеранов и их семей. На портале можно узнать обо всех видах доступной поддержки.

