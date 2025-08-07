Паспорт у лікарні та не тільки: що змінилося в реабілітації звільнених з полону

Кабінет Міністрів України затвердив нову постанову, яка значно покращує систему лікування, реабілітації та соціальної адаптації для українців, які повернулися з російського полону.

За інформацією Міністерства оборони, цей документ спрямований на забезпечення звільнених захисників і цивільних необхідною допомогою для повернення до повноцінного життя.

Ключові зміни в системі допомоги

Нова постанова вносить кілька важливих нововведень:

Покращені медичні огляди:

Тепер медичний огляд проводитиметься за чіткими критеріями, щоб максимально точно оцінити стан здоров’я колишніх полонених і призначити найефективніше лікування.

Комплексний підхід до реабілітації:

Документ запроваджує комплексні лікувально-профілактичні та реабілітаційні заходи, що охоплюють як фізичне, так і психологічне відновлення.

Читати на тему Готуються списки: Зеленський анонсував масштабний обмін полоненими Що потрібно знати про наступний обмін полоненими?

Розширення мережі центрів:

Перелік закладів для реабілітації буде розширено коштом центрів реінтеграції, що належать Міноборони, МВС, СБУ, Управлінню держохорони та іншим державним установам.

Соціальна та адміністративна підтримка:

Колишні полонені зможуть оформити внутрішні та закордонні паспорти безпосередньо в медичних закладах, де вони проходять лікування, що значно спростить бюрократичні процедури.

Крім того, Міністерство оборони готує зміни, які прирівняють травми, отримані в полоні, до бойових поранень. Це дозволить надати постраждалим відповідний статус та забезпечити належні соціальні гарантії.