Паспорт у лікарні та не тільки: що змінилося в реабілітації звільнених з полону

Фото Facebook Кабінет Міністрів України затвердив нову постанову, яка значно покращує систему лікування, реабілітації та соціальної адаптації для українців, які повернулися з російського полону.За інформацією Міністерства оборони, цей документ спрямований на забезпечення звільнених захисників і цивільних необхідною допомогою для повернення до повноцінного життя. Ключові зміни в системі допомоги Нова постанова вносить кілька важливих нововведень: Покращені медичні огляди: Тепер медичний огляд проводитиметься за чіткими критеріями, щоб максимально точно оцінити стан здоров’я колишніх полонених і призначити найефективніше лікування. Комплексний підхід до реабілітації: Документ запроваджує комплексні лікувально-профілактичні та реабілітаційні заходи, що охоплюють як фізичне, так і психологічне відновлення. Читати на тему Готуються списки: Зеленський анонсував масштабний обмін полоненими Що потрібно знати про наступний обмін полоненими? Розширення мережі центрів: Перелік закладів для реабілітації буде розширено коштом центрів реінтеграції, що належать Міноборони, МВС, СБУ, Управлінню держохорони та іншим державним установам. Соціальна та адміністративна підтримка: Колишні полонені зможуть оформити внутрішні та закордонні паспорти безпосередньо в медичних закладах, де вони проходять лікування, що значно спростить бюрократичні процедури. Крім того, Міністерство оборони готує зміни, які прирівняють травми, отримані в полоні, до бойових поранень. Це дозволить надати постраждалим відповідний статус та забезпечити належні соціальні гарантії. МВС запустило новий портал Твоя підтримка, який об’єднує допомогу для військовополонених, зниклих безвісти, ветеранів і їхніх родин. Розповідаємо, як він працює та яку підтримку можна отримати. Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно! Теги: війна в Україні, українські полонені Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter