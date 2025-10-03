Россия планирует открыть новое направление для штурмов — подробности от ВСУ

Российские оккупанты пытаются открыть новое направление для наступления в Запорожской области, сосредоточившись на районе села Степовое. Подробную информацию о сосредоточении вражеских войск на Запорожском направлении читай в материале.

Запорожское направление: ситуация у Степового

По словам спикера Сил обороны Юга Владислава Волошина в комментарии РБК-Украина, враг пытается проскочить к украинским позициям к западу от Степового, по дороге из Жеребьянок и Пятихаток, с юга. Россияне уже несколько дней подряд проводят по одному штурму в этом направлении.

Также несколько дней назад в Степовом российская авиация атаковала позиции ВСУ. Тактика окупантов заключается в полном разрушении укреплений.

Их тактика состоит в том, что они разрушают позицию фактически полностью, чтобы там не осталось ни одного укрепления или укрытия. И после этого они пытаются зайти на эту позицию.

Для штурмов россияне используют легкомоторную технику, которая позволяет быстро маневрировать по местности: они пытаются этой техникой заскочить на наши позиции как можно быстрее.

Ближайшая цель врага — прорыв и дальнейшее движение в направлении Степовое — Лукьяновское на север. В настоящее время оба села контролируются Силами обороны Украины. Ситуация остается напряженной, ВСУ держат оборону.

Также довольно сложной остается ситуация на ЗАЭС — читай в материале о происходящем на станции и какие могут быть последствия.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!