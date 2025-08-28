Для тебя Война в Украине

РФ ударила по кораблю ВМС Украины: погибли моряки

Анастасия Грубрина, журналист сайта 28 августа 2025, 15:16
Симферополь
Россия ударила по кораблю ВМС Украины

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь