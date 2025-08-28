РФ ударила по кораблю ВМС Украины: погибли моряки

Сегодня, 28 августа, российские оккупанты атаковали корабль Военно-морских сил ВСУ Симферополь. Известно, что в результате удара по меньшей мере погиб один член экипажа. О подробностях удара и что еще известно – в материале.

Россияне атаковали корабль Симферополь

О российской атаке на корабль Симферополь сообщил для LIGA.net спикер ВМС Дмитрий Плетенчук. Во вражеском Минобороны заявили, что атаку провел безэкипажный катер.

Что касается информации о поражении одного из кораблей ВМС ВСУ: мы подтверждаем факт удара по кораблю, сейчас идет устранение последствий атаки.

Часть экипажа корабля сейчас в безопасности, но еще нескольких человек ищут. Сейчас точно известно об одном погибшем.

Несколько членов экипажа Симферополя ранены.

Россияне сообщали, что в устье реки Дунай был атакован украинский разведывательный корабль Симферополь. По версии оккупантов, судно утонуло. Однако украинская сторона такую ​​информацию не предоставляла.

Что известно о разведывательном корабле Симферополь

Разведывательный корабль Военно-Морских Сил Украины Симферополь является кораблем проекта Лагуна. Построен на ПАО Кузня на Рыбальском.

Корабль спустили на воду 23 апреля 2019 и планировали ввести в состав флота в 2021 году. В 2021 году проходили государственные испытания судна.

Характеристики корабля Симферополь:

водоизмещение: полное — 1220 т;

ширина: 9,8м;

осадка: 4,14 м;

скорость: 11,6 узлов;

дальность плавания: 7200 миль;

автономность: 28 суток;

экипаж: 29 человек;

вооружение: артиллерия: 1 x 6 — 30-мм артиллерийская установка АК-306; зенитное вооружение: переносные зенитные ракетные комплексы.

Сегодня российские оккупанты жестоко атаковали Киев. Число погибших постоянно растет.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!