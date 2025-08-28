РФ вдарила по кораблю ВМС України: загинули моряки

Сьогодні, 28 серпня, російські окупанти атакували корабель Військово-морських сил ЗСУ Сімферополь. Відомо, що внаслідок удару є щонайменше один загиблий член екіпажу. Про подробиці удару і що ще відомо — у матеріалі.

Росіяни атакували корабель Сімферополь

Про російську атаку на корабель Сімферополь повідомив для LIGA.net речник ВМС Дмитро Плетенчук. У ворожому Міноборони заявили, що атаку провів безекіпажний катер.

Щодо інформації стосовно ураження одного з кораблів ВМС ЗСУ: ми підтверджуємо факт удару по кораблю, наразі триває усунення наслідків атаки.

Частина екіпажу корабля нині в безпеці, проте ще кількох людей шукають. Нині достеменно відомо про одного загиблого.

Кількох членів екіпажу Сімферополя поранено.

Росіяни повідомляли, що в гирлі річки Дунай було атаковано український розвідувальний корабель Сімферополь. За версією окупантів, судно потонуло. Проте українська сторона такої інформації не надавала.

Що відомо про розвідувальний корабель Сімферополь

Розвідувальний корабель Військово-Морських Сил України Сімферополь є кораблем проекту Лагуна. Побудований на ПАТ Кузня на Рибальському.

Корабель спустили на воду 23 квітня 2019 року і планували ввести до складу флоту у 2021 році. У 2021 році проходили державні випробування судна.

Характеристики корабля Сімферополь:

водотоннажність: повна — 1220 т;

ширина: 9,8 м;

осадка: 4,14 м;

швидкість: 11,6 вузлів;

дальність плавання: 7200 миль;

автономність: 28 діб;

екіпаж: 29 чоловік;

озброєння: артилерія: 1 x 6 — 30-мм артилерійська установка АК-306; зенітне озброєння: переносні зенітні ракетні комплекси.

