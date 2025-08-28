Для тебе Війна в Україні

РФ вдарила по кораблю ВМС України: загинули моряки

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 28 Серпня 2025, 15:16
Сімферополь
Росія вдарила по кораблю ВМС України

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь