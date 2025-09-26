Взрыв каждые две минуты: Херсон атаковала российская авиация

Сегодня утром, 26 сентября, россияне атаковали Херсон. Российская авиация била по городу авиабомбами. На Херсон сбросили не менее 15 авиабомб. Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин. Подробно о последних новостях Херсона, количество раненых и погибших читай в материале Вікон.

Россияне сбросили на Херсон более 15 авиабомб

Прокудин сообщил, что утром 26 сентября по Херсону прилетело около полутора десятков авиабомб. Сразу было известно о повреждении административного здания и около 70 домов.

Позже стало известно о раненых и погибших. По состоянию на 14:00 известно об одной погибшей в Херсоне.

Только с начала суток в результате вражеских обстрелов в областном центре погибла пожилая женщина, еще пять человек — ранены. Эта вражеская атака оборвала жизнь находившейся на улице 74-летней женщины. Мои соболезнования родным и близким погибшей.

Около 10 часов россияне ударили по Центральному району Херсона. Снаряд прилетел в многоэтажку.

Два человека пострадали в собственных домах. Это 55-летний мужчина и 84-летняя женщина. У них контузии, взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы. Медики уже оказали раненым помощь.

Россияне атаковали критическую и социальную инфраструктуру. Пострадали жилые кварталы, многоэтажки и частные дома. А также повреждения получили гаражи, автомобили и хозяйственные постройки.

Одно из попаданий пришлось по маршрутке. Пострадали три человека: мужчина и две женщины. В маршрутке не осталось ни одного уцелевшего окна. Разбита со всех сторон. Одно колесо вырвало и отбросило на обочину.

Прилетов было штук пять. Было два, а затем через 15 минут третий. Периодичность две минуты.

Очевидица удара поделилась для Суспільного, что взрывов было много и все очень громкие:

После шестого перестала считать взрывы. Они были громкими. Было очень страшно. Все дрожало, — делится Инна Гуляева.

Накануне россияне убили двоих жителей области. Мужчинам было 68 и 45 лет. Они ехали скутером недалеко от села Львовое, когда оккупанты ударили по их транспорту дроном.

Атака на Херсон 26 сентября: фото

Удар по Херсону сегодня: видео

Херсонцы переживают постоянную охоту на людей. Российские оккупанты дронами догоняют тех, кто решается выйти из квартиры.

