Вибух кожні дві хвилини: Херсон атакувала російська авіація

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 26 Вересня 2025, 14:15 2 хв.
Росіяни скинули на Херсон 15 авіабомб
Фото Facebook ДСНС України

