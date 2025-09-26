Вибух кожні дві хвилини: Херсон атакувала російська авіація

Сьогодні зранку, 26 вересня, росіяни атакували Херсон. Російська авіація била по місту авіабомбами. На Херсон скинули щонайменше 15 авіабомб. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Детально про останні новини Херсона, кількість поранених і загиблих — читай у матеріалі Вікон.

Росіяни скинули на Херсон понад 15 авіабомб

Прокудін повідомив, що зранку 26 вересня по Херсону прилетіло близько півтора десятка авіабомб. Відразу було відомо про пошкодження адміністративної будівлі та близько 70 будинків.

Пізніше стало відомо про поранених і загиблих. Станом на 14:00 відомо про одну загиблу у Херсоні.

Тільки з початку доби внаслідок ворожих обстрілів в обласному центрі загинула літня жінка, ще пʼятеро людей – поранені. Ця ворожа атака обірвала життя 74-річної жінки, яка перебувала на вулиці. Мої співчуття рідним і близьким загиблої.

Близько 10:00 росіяни вдарили по Центральному району Херсона. Снаряд прилетів у багатоповерхівку.

Двоє людей постраждали у власних оселях. Це 55-річний чоловік та 84-річна жінка. У них контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми. Медики вже надали пораненим допомогу.

Росіяни атакували критичну та соціальну інфраструктуру. Постраждали житлові квартали, багатоповерхівки та приватні будинки. А також пошкоджень дістали гаражі, автівки та господарські споруди.

Одне із влучань припало по маршрутці. Постраждали три людини: чоловік і дві жінки. У маршрутці ж не залишилося жодного вцілілого вікна. Побита зусібіч. Одне колесо вирвало та відкинуло на узбіччя.

Прильотів було штук п’ять. Було два, а потім за 15 хвилин третій. Періодичність у дві хвилини.

Очевидиця удару поділилася для Суспільного, що вибухів було багато і всі дуже гучні:

Після шостого перестала рахувати вибухи. Вони були гучні. Було дуже страшно. Все дрижало, — ділиться Інна Гуляєва.

Напередодні росіяни вбили двох жителів області. Чоловікам було 68 та 45 років. Вони їхали скутером неподалік села Львове, коли окупанти вдарили по їхньому транспорту дроном.

Атака на Херсон 26 вересня: фото

Атака на Херсон 26 вересня: фото

Удар по Херсону сьогодні: відео

Херсонці переживають постійне полювання на людей. Російські окупанти дронами наздоганяють тих, хто наважується вийти з квартири.

