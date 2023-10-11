Рискуют погибнуть или травмироваться: Шмыгаль рассказал, сколько миллионов украинцев под угрозой минной опасности

Из-за полномасштабного российского вторжения Украина стала самой заминированной страной в мире. Об этом рассказал директор программ Mines Advisory Group Грег Кроутер.

Но несмотря на старания всех украинских служб и инициатив, под угрозой минной опасности остается немало людей на территории Украины.

Сколько украинцев под угрозой минной опасности

Согласно анализу и экспертным данным, около шести миллионов украинцев рискуют погибнуть или получить ранения от мин.

Такие цифры называет премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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Также чиновник рассказал, что известно о 250 погибших от мин. Еще более 500 человек получили ранения и увечья из-за мин.

Если ничего не делать или использовать стандартные технологии, еще около девяти тысяч человек пострадают или погибнут от мин в Украине.

В целом, как говорит премьер-министр, в настоящее время в Украине около 174 тысяч квадратных километров загрязнены минами и неразорванными снарядами.

Украинские военные постоянно отмечают плотную заминированность южного фронта. Александр Курбатов рассказал, что мины заложены во много рядов. Читай подробнее, насколько плотно заминирован Юг Украины.

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