Ризикують загинути чи травмуватися: Шмигаль розповів, скільки мільйонів українців під загрозою мінної небезпеки

Через повномасштабне російське вторгнення Україна стала найбільш замінованою країною у світі. Про це розповів директор програм Mines Advisory Group Грег Кроутер.

Та попри старання усіх українських служб та ініціатив, під загрозою мінної небезпеки лишається чимала кількість людей на території України.

Скільки українців під загрозою мінної небезпеки

Згідно з аналізом та експертними даними, близько шести мільйонів українців наразі ризикують загинути чи зазнати поранень від мін.

Такі цифри називає прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

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Також посадовець розповів, що відомо наразі про 250 загиблих від мін. Ще понад 500 людей дістали поранення і каліцтва через міни.

— Якщо нічого не робити або використовувати стандартні технології, то ще близько дев’яти тисяч людей постраждають або загинуть від мін в Україні.

Загалом, як говорить прем’єр-міністр, наразі в Україні близько 174 тисяч квадратних кілометрів забруднені мінами та нерозірваними снарядами.

Українські військові постійно наголошують на щільній замінованості південного фронту. Олександр Курбатов розповів, що міни закладені в багато рядів. Читай детальніше, наскільки щільно замінований Південь України.

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