Ризикують загинути чи травмуватися: Шмигаль розповів, скільки мільйонів українців під загрозою мінної небезпеки

Через повномасштабне російське вторгнення Україна стала найбільш замінованою країною у світі. Про це розповів директор програм Mines Advisory Group Грег Кроутер.
Та попри старання усіх українських служб та ініціатив, під загрозою мінної небезпеки лишається чимала кількість людей на території України.
Згідно з аналізом та експертними даними, близько шести мільйонів українців наразі ризикують загинути чи зазнати поранень від мін.
Згідно з аналізом та експертними даними, близько шести мільйонів українців наразі ризикують загинути чи зазнати поранень від мін.
Такі цифри називає прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
Також посадовець розповів, що відомо наразі про 250 загиблих від мін. Ще понад 500 людей дістали поранення і каліцтва через міни.
— Якщо нічого не робити або використовувати стандартні технології, то ще близько дев’яти тисяч людей постраждають або загинуть від мін в Україні.
Загалом, як говорить прем’єр-міністр, наразі в Україні близько 174 тисяч квадратних кілометрів забруднені мінами та нерозірваними снарядами.
Українські військові постійно наголошують на щільній замінованості південного фронту. Олександр Курбатов розповів, що міни закладені в багато рядів. Читай детальніше, наскільки щільно замінований Південь України.
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