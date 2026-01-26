Для тебя Война в Украине

18 дней борьбы за жизнь: в Киеве скончался пожарный, попавший под повторный удар 9 января

Юлия Хоменко, редактор сайта 26 января 2026, 12:37 2 мин.
В Киеве скончался пожарный Александр Зибров
Фото Facebook

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь