Семья украинских спасателей понесла невосполнимую утрату. Сегодня стало известно о смерти 36-летнего Александра Зиброва — пожарного 24-й государственной пожарно-спасательной части Киева.

Более двух недель врачи пытались спасти Александра, однако тяжелые травмы, полученные во время вражеского обстрела, оказались сильнее. Об этом сообщает ГСЧС Украины.

Скончался спасатель Александр Зибров, раненный во время удара по Киеву

Трагедия произошла 9 января в Дарницком районе столицы. Александр вместе с побратимами работал над ликвидацией последствий очередного террористического акта россиян. Именно в этот момент враг нанес подлый повторный удар по тому же самому месту — тактика, которую оккупанты все чаще используют, чтобы убить тех, кто приходит на помощь мирным жителям.

О гибели коллеги официально сообщил Председатель ГСЧС Украины Андрей Даник.

Очередной тяжелый день для семьи ГСЧС: к сожалению, после 18 дней борьбы за жизнь не стало нашего коллеги — пожарного-спасателя Александра Зиброва. Враг унес жизнь смелого огнеборца, любящего мужа и заботливого отца, — отметил глава Службы спасения.

Герой без оружия: памяти отважного пожарного-спасателя Дарницкого района

Александр Зибров останется в памяти коллег как настоящий профессионал и человек великого мужества. Он получил критические ранения, выполняя свою работу, несмотря на смертельную опасность, пытаясь защитить жителей города от огня и разрушений.

У спасателя остались жена и дети. Коллеги Александра выражают глубокие соболезнования семье погибшего. Весь коллектив ГСЧС склоняет головы перед памятью героя, который до последнего вздоха оставался верен присяге и украинскому народу.

Однако Россия убивает не только тех, кто спасает тела, но и тех, кто строит будущее нашей науки. Стало известно, что среди жертв прошлой атаки — фигура мирового уровня, чье имя было синонимом интеллектуального прорыва Украины.

