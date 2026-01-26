Для тебе Війна в Україні

18 днів боротьби за життя: у Києві помер пожежник, який потрапив під повторний удар 9 січня

Юлія Хоменко, редакторка сайту 26 Січня 2026, 12:37 2 хв.
У Києві помер вогнеборець Олександр Зібров
Фото Facebook

