Родина українських рятувальників понесла непоправну втрату. Сьогодні стало відомо про смерть 36-річного Олександра Зіброва — вогнеборця 24-ї державної пожежно-рятувальної частини Києва.

Понад два тижні лікарі намагалися врятувати Олександра, проте важкі травми, отримані під час ворожого обстрілу, виявилися сильнішими. Про це пише ДСНС України.

Помер рятувальник Олександр Зібров, поранений під час удару по Києву

Трагедія сталася 9 січня у Дарницькому районі столиці. Олександр разом із побратимами працював над ліквідацією наслідків чергового терористичного акту росіян. Саме в цей момент ворог завдав підступного повторного удару по тому ж самому місцю — тактика, яку окупанти дедалі частіше використовують, аби вбити тих, хто приходить на допомогу цивільним.

Про загибель колеги офіційно повідомив Голова ДСНС України Андрій Даник.

Черговий важкий день для родини ДСНС: на жаль, після 18 днів боротьби за життя не стало нашого колеги — пожежного-рятувальника Олександра Зіброва. Ворог забрав життя сміливого вогнеборця, люблячого чоловіка і турботливого батька, — зазначив очільник Служби порятунку.

Герой без зброї: пам’яті відважного пожежного-рятувальника Дарницького району

Олександр Зібров залишиться у пам’яті колег як справжній професіонал та людина великої мужності. Він отримав критичні поранення, виконуючи свою роботу попри смертельну небезпеку, намагаючись захистити мешканців міста від вогню та руйнувань.

У рятувальника залишилися дружина та діти. Колеги Олександра висловлюють глибоке співчуття родині загиблого. Весь колектив ДСНС схиляє голови перед пам’яттю героя, який до останнього подиху залишався вірним присязі та українському народові.

Проте Росія вбиває не лише тих, хто рятує тіла, а й тих, хто будує майбутнє нашої науки. Стало відомо, що серед жертв минулої атаки — постать світового рівня, чиє ім’я було синонімом інтелектуального прориву України.

