Провел месяц в заблокированном доме: в Донецкой области волонтеры спасли собаку

В прифронтовом поселке Алексеево-Дружковка Донецкой области волонтеры провели двухдневную операцию по спасению собаки породы шарпей, по имени Вива, которая месяц была заблокирована на пятом этаже разрушенного после обстрела дома.

Заявка на спасение поступила от местных волонтеров, поскольку службы ГСЧС больше не въезжают в город из-за опасности. Читай в материале, как произошла спасательная операция.

Собака провела месяц в заблокированном доме: как ее спасали

Прибыв на место, спасатели из общественной организации Спасение животных Харьков обнаружили, что все лестницы в квартиру разрушены. Добираться до животного пришлось с крыши соседнего подъезда с помощью веревок, а для подстраховки привлекли военных.

Операция длилась два дня, во время которой волонтеры спустились в заблокированную квартиру и эвакуировали собаку.

Мы назвали собачку Вива — в честь победы жизни. Это девочка. Прожить месяц без надежды на спасение, без людей. И так радоваться и благодарить за спасение — это и есть победа жизни

, — рассказали волонтеры.

Сейчас Вива восстанавливается в центре Спасения животных и ищет новую семью. Организация выразила благодарность PETA Deutschland за помощь в спасении животных, пострадавших от войны.

Волонтеры отмечают, что эмоции собаки после спасения были невероятными — она проявила искреннюю благодарность, несмотря на истощение.

