Провів місяць у заблокованому будинку: на Донеччині волонтери врятували собаку

У прифронтовому селищі Олексієво-Дружківка Донецької області волонтери провели дводенну операцію з порятунку собаки породи шарпей, на ім’я Віва, яка місяць була заблокована на п’ятому поверсі зруйнованого після обстрілу будинку.

Заявка на порятунок надійшла від місцевих волонтерів, оскільки служби ДСНС більше не заїжджають у місто через небезпеку. Читай у матеріалі, як відбулась рятувальна операція.

Собака провела місяць у заблокованому будинку: як її рятували

Прибувши на місце, рятівники з громадської організації Порятунок тварин Харків виявили, що всі сходи до квартири зруйновані. Діставатися до тварини довелося з даху сусіднього під’їзду за допомогою мотузок, а для підстрахування залучили військових.

Операція тривала два дні, під час якої волонтери спустилися до заблокованої квартири та евакуювали собаку.

Ми назвали собачку Віва — на честь перемоги життя. Це дівчинка. Прожити місяць без надії на спасіння, без людей. І так радіти та дякувати за порятунок — це і є перемога життя

, — розповіли волонтери.

Зараз Віва відновлюється в центрі Порятунок тварин Харків і шукає нову родину. Організація висловила подяку PETA Deutschland за допомогу в порятунку тварин, постраждалих від війни.

Волонтери зазначають, що емоції собаки після порятунку були неймовірними — вона виявила щиру вдячність, попри виснаження.

