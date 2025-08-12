В Крыму подорвали российский комплекс Скала-М

В ночь с 9 на 10 августа 2025 года бойцы Сил специальных операций ВСУ уничтожили российский стационарный радиолокационный комплекс во временно оккупированном Крыму, неподалёку от села Абрикосовка.

По данным командования ССО, операцию провели подразделения Руху опору (Движение сопротивления — рус.). Целью стал ТРЛК-10 Скала-М — советско-российский радар, который использовался для контроля воздушного движения.

Уничтожение этого российского радара стало серьёзным ударом по возможностям российской авиации. Без этого оборудования оккупанты лишились способности эффективно контролировать значительную часть неба, что создаёт для них большую слепую зону.

Что известно о российском радаре Скала-М

ТРЛК-10 Скала-М — это стационарный двухканальный радиолокационный комплекс советской разработки, который позже модернизировала Россия.

Его основное назначение — контроль воздушного пространства, управление движением самолётов на маршрутах и при заходе на посадку.

Система способна обнаруживать цели на расстоянии до 350 километров и одновременно определять их тип — например, отличать пассажирский самолёт от военного истребителя или беспилотника.

Благодаря своим техническим возможностям Скала-М входит в состав разветвленной сети наблюдения, которую Россия использует для прикрытия стратегически важных объектов и маршрутов авиации.

Уничтожение такого комплекса резко снижает уровень ситуационной осведомлённости оккупантов в воздухе, что делает их авиацию более уязвимой.

