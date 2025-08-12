Для тебе Війна в Україні

В Криму підірвали російський комплекс Скала-М

Юлія Хоменко, редакторка сайту 12 Серпня 2025, 17:30
В Криму підірвали російський комплекс Скала-М

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь