В Криму підірвали російський комплекс Скала-М

У ніч з 9 на 10 серпня 2025 року бійці Сил спеціальних операцій ЗСУ знищили російський стаціонарний радіолокаційний комплекс у тимчасово окупованому Криму, неподалік села Абрикосівка.

За даними командування ССО, операцію виконали підрозділи Руху опору. Ціллю став ТРЛК-10 Скала-М — радянсько-російський радар, який використовувався для контролю повітряного руху.

Знищення цього радару стало серйозним ударом по можливостях російської авіації. Без цього обладнання окупанти втратили здатність ефективно контролювати значну частину неба, що створює для них велику сліпу зону.

Що відомо про російський радар Скала-М

ТРЛК-10 Скала-М — це стаціонарний двоканальний радіолокаційний комплекс радянської розробки, який згодом модернізувала Росія. Його основне призначення — контроль повітряного простору, управління рухом літаків на маршрутах та під час заходу на посадку.

Система здатна виявляти цілі на відстані до 350 кілометрів і одночасно визначати їхній тип — наприклад, відрізняти пасажирський літак від військового винищувача чи безпілотника.

Завдяки своїм технічним можливостям Скала-М входить до складу розгалуженої мережі спостереження, яку Росія використовує для прикриття стратегічно важливих об’єктів і маршрутів авіації.

Знищення такого комплексу різко знижує рівень ситуаційної обізнаності окупантів у повітрі, що робить їхню авіацію вразливішою.

Головне фото: командування ССО.

Раніше ми писали, що українська розвідка неодноразово повідомляла про використання Росією безпілотників іноземного виробництва або з іноземними комплектуючими, попри діючі санкції.

