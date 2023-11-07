Ужас… прибежал, увидел столько тел! Местные рассказали про удар по 128 бригаде в Запорожской области

3 ноября российские оккупанты убили 19 украинских бойцов 128-й отдельной горно-штурмовой бригады прямым ударом по месту скопления в Заречном Запорожской области, когда те собрались для награждения.

В настоящее время продолжается расследование относительно того, кто считал необходимым выводить военных на награждение в двух десятках километров от линии фронта. Командир 128-й бригады ВСУ Дмитрий Лысюк был отстранен от занимаемой должности на время расследования после удара российской армии 3 ноября, сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Что помнят местные жители Заречного и есть ли пострадавшие среди гражданских из-за удара, рассказали в Радио Свобода.

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Председатель Запорожской ОВА Юрий Малашко заявлял, что из-за удара войск РФ ракетой по Заречному 3 ноября ранения получили девять местных жителей — четыре мужчины и пять женщин.

О пережитом в Заречном рассказал депутат местного поселкового совета Александр Панченко. Среди пострадавших есть и его родные: жена, её сестра, мать и отец. В самом тяжелом состоянии находятся молодые женщины.

Александр Панченко говорит, что в поселке полностью уничтожены пять домов, ещё почти 30 домов повреждены.

Моя жена больше всего пострадала. У нее перебиты руки и ноги, открытые переломы. Руку спасли. Сосудистые хирурги хорошие попались. Много крови было потеряно…, — говорит депутат.

Несмотря на травмы и осколочные ранения, после операций тесть и теща Александра уехали домой. К месту, что когда-то домом было.

— Все разбито. И кухня, и гараж. Добротный дом был. Жили нормально. Теперь просто вывозим вещи, перевозим в квартиру то, что осталось. Здание там не подлежит ремонту. Разбито полностью, — делится мужчина.

А так, конечно, ужас. Когда прибежал, увидел столько трупов!

По словам Александра, удар был такой силы, что от осколков пострадали находившиеся на открытой местности люди. Прилетело даже в квартиру самого Александра: если бы кто-то был внутри — могло бы серьезно ранить.

Другая жительница Заречного своего имени не называет, однако рассказывает: все пострадавшие граждане были именно с той улицы, где и произошел прилет.

— Разлет обломков был очень велик. Одну из пострадавших осколок травмировал на большом расстоянии от места прилета, — говорит женщина. — Подавляющее большинство пострадавших граждан — что-то делали во дворе. Те, кто были в домах, и было хоть какое-то укрытие, дома их спасли. Кто был во дворе — поймали осколочные ранения.

Среди пострадавших женщин была мать тяжело больного 15-летнего парня. Её сын болеет и требует постоянного пребывания на ИВЛ. Мать сильно травмировало во время удара, а в результате в поселке также исчезла электроэнергия.

Ребенок остался один на один, аппарат ИВЛ не работал. В настоящее время и мать, и сын находятся в реанимации.

Как прошло прощание с павшими бойцами 128 бригады, мы рассказывали раньше.

Фото: Руслан Каганец.

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