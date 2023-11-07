Воины на щите, которые навсегда останутся в сердцах: прощание с бойцами 128-й бригады

После трагедии, случившейся с бойцами 128 бригады в Запорожской области, на Закарпатье объявили трехдневный траур. По всей области приспущены государственные флаги. Пока официально подтверждена смерть 19 защитников.
Вечером во многих городах и селах по всей территории Закарпатской области прошел Вечер памяти по погибшим защитникам. Тысячи людей пришли помолиться и зажечь свечи в память о героях на щите, которые навсегда останутся в их сердцах.
Каждое утро в 09:00 чтят память погибших бойцов минутой молчания, а в храмах разных конфессий проходят богослужения.
Волонтер Юлия Дуб говорит: сильно поражает, что пришло так много людей.
— Это показывает, насколько мы дорожим и поддерживаем наших защитников. Очень стремимся к тому, чтобы больше никто из наших воинов не погиб, — говорит она.
128 бригада дислоцируется в Мукачево, ее бойцы освобождали Херсон и воевали под Бахмутом.
Местная власть поможет семьям с похоронами героев и поддержит морально и финансово.
На войне погибли многие украинские военные, мы должны помнить их и чтить память. Ранее мы рассказывали историю Александра Созанского.
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