Воїни на щиті, які назавжди залишаться у серцях: прощання з бійцями 128 бригади

Після трагедії, яка сталася з бійцями 128 бригади у Запорізькій області, на Закарпатті оголосили триденну жалобу. По всій області приспущені державні прапори. Наразі офіційно підтверджена смерть 19 захисників.

Увечері в багатьох містах та селах по всій території Закарпатської області пройшов Вечір памʼяті за вбитими захисниками. Тисячі людей прийшли помолитися та запалити свічки за героями на щиті, які назавжди залишаться в їхніх серцях.

Щоранку о 09:00 вшановують пам’ять загиблих бійців хвилиною мовчання, а в храмах різних конфесій відбуваються богослужіння.

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Волонтерка Юлія Дуб каже: сильно вражає, що прийшло так багато людей.

— Це показує, наскільки ми цінуємо та підтримуємо наших захисників. Дуже прагнемо того, щоб більше ніхто з наших воїнів не гинув, — каже вона.

128 бригада дислокується у Мукачево, її бійці звільняли Херсон та воювали під Бахмутом.

Місцева влада допоможе родина з похованням героїв та підтримає морально та фінансово.

На війні загинуло багато українських військових, ми маємо пам’ятати їх та вшановувати. Раніше ми розповідали історію Олександра Созанського.

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