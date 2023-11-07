Жах… прибіг, побачив стільки тіл! Місцеві розповіли про удар по 128 бригаді на Запоріжжі

3 листопада російські окупанти вбили 19 українських бійців 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади прямим ударом по місцю скупчення в Зарічному на Запоріжжі, коли ті зібралися для нагородження.

Нині триває розслідування стосовно того, хто вважав за необхідне виводити військових на нагородження за два десятки кілометрів від лінії фронту. Командира 128-ї бригади ЗСУ Дмитра Лисюка відсторонили від займаної посади на час розслідування після удару російської армії 3 листопада, повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Що памʼятають місцеві жителі Зарічного та чи є постраждалі серед цивільних через той удар, розповіли у Радіо Свобода.

Зараз також дивляться

Удар по 128 бригаді на Запоріжжі: що розповіли місцеві

Голова Запорізької ОВА Юрій Малашко заявляв, що через удар військ РФ ракетою по Зарічному 3 листопада поранень зазнали девʼять місцевих жителів — чотири чоловіки та пʼять жінок.

Про пережите у Зарічному розповів депутат місцевої селищної ради Олександр Панченко. Серед постраждалих є і його рідні: дружина, її сестра, мати та батько. У найважчому стані перебувають молодші жінки.

Олександр Панченко каже, що у селищі повністю знищені пʼять будинків, ще майже 30 осель пошкоджені.

Моя дружина найбільше постраждала. У неї перебиті руки та ноги, відкриті переломи. Руку врятували. Судинні хірурги добрі попалися. Багато крові було втрачено…, — каже депутат.

Попри травми та уламкові поранення, після операцій тесть та теща Олександра поїхали додому. До місця, що колись домом було.

— Все розбито. І кухня, і гараж. Добротний дім був. Жили нормально. Тепер просто вивозимо речі, перевозимо до квартири те, що залишилося. Будівля там не підлягає ремонту. Розбита вщент, — ділиться чоловік.

А так, авжеж, жах. Коли прибіг, побачив стільки трупів!

За словами Олександра, удар був такої сили, що від уламків постраждали люди, що були на відкритій місцевості. Прилетіло навіть у квартиру самого Олександра: якби хтось був усередині — могло б серйозно поранити.

Інша жителька Зарічного свого імені не називає, однак розповідає: всі цивільні, що постраждали, були саме з тієї вулиці, де й стався приліт.

— Розліт уламків був дуже великий. Одну з постраждалих уламок травмував на великій відстані від місця прильоту, — каже жінка. — Переважна більшість цивільних, які постраждали — щось робили на подвір’ї. Ті, хто були в будинках, і було хоч якесь укриття, то хати їх врятували. Хто був на подвір’ї — піймали уламкові поранення.

Серед постраждалих жінок була мати важко хворого 15-річного хлопця. Її син хворіє і вимагає постійного перебування на ШВЛ. Мати сильно травмувало під час удару, а внаслідок нього у селищі також зникла електроенергія.

Дитина залишилася сам на сам, апарат ШВЛ не працював. Нині і мати, і син перебувають у реанімації.

Як пройшло прощання з полеглими бійцями 128 бригади, ми розповідали раніше.

Фото: Руслан Каганець.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.