В Мариуполе зафиксировали массовые перезахоронения из-за “ипотечной застройки”

Мариуполь, который уже четвертый год находится под российской оккупацией, продолжает открывать свои страшные тайны. В городе зафиксировали очередную волну массовых перезахоронений. Жуткие кадры новых траншей, заполненных телами неизвестных мариупольцев, обнародовал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

Эксгумация ради ипотеки: цинизм оккупационной власти

По словам Андрющенко, причиной активизации перезахоронений стал не гуманизм, а коммерческие интересы оккупантов.

Россияне активно разворачивают так называемую ипотечную застройку на местах бывших боев, пытаясь создать картинку восстановления города. Однако под фундаменты новых домов попадают захоронения людей, погибших во время блокады.

Новые массовые захоронения неизвестных мариупольцев. Из-за активной ипотечной застройки возобновились эксгумации и появились десятки новых траншей для массового захоронения, — отмечает Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.

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Уровень смертности продолжает расти

Опубликованные фотографии, сделанные в течение декабря, демонстрируют масштаб трагедии. Десятки свежих траншей на окраинах города свидетельствуют о том, что гуманитарная ситуация в Мариуполе остается критической.

Несмотря на заявления оккупантов о налаживании жизни, люди продолжают умирать в большом количестве.

Размах новых траншей для захоронений шокирует на третий год оккупации. Вместе с этим продолжает расти уровень смертности, — подчеркнул руководитель Центра изучения оккупации.

Эксперты отмечают, что подобные действия оккупационной власти являются ничем иным, как попыткой окончательно стереть следы военных преступлений, совершенных во время штурма города весной 2022 года.

Вместо идентификации погибших и достойного захоронения тела просто перемещают в новые общие рвы, делая имена жертв навсегда утраченными.

Мариуполь остается раной на теле Украины, где под фасадами новых «ипотечных» многоэтажек оккупанты пытаются скрыть правду о тысячах убитых мирных жителей.

Главное фото: Петр Андрющенко.

Тотальное пренебрежение захватчиков к жизни проявляется не только по отношению к людям. Если человеческие тела для них — это мусор, который мешает строительству, то бездомные животные стали очередной мишенью для открытого террора.

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