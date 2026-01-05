Для тебя Война в Украине

В Мариуполе зафиксировали массовые перезахоронения из-за “ипотечной застройки”

Юлия Хоменко, редактор сайта 05 января 2026, 12:00 2 мин.
Мариуполь: массовые могилы неизвестных из-за ипотечной застройки окупантов

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