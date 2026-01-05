У Маріуполі зафіксували масові перепоховання через “іпотечну забудову”

Маріуполь, який уже четвертий рік перебуває під російською окупацією, продовжує відкривати свої страшні таємниці. У місті зафіксували чергову хвилю масових перепоховань. Моторошні кадри нових траншей, заповнених тілами невідомих маріупольців, оприлюднив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

Ексгумація заради іпотеки: цинізм окупаційної влади

За словами Андрющенка, причиною активізації перепоховань став не гуманізм, а комерційні інтереси окупантів.

Росіяни активно розгортають так звану іпотечну забудову на місцях колишніх боїв, намагаючись створити картинку відновлення міста. Проте під фундаменти нових будинків потрапляють поховання людей, загиблих під час блокади.

Нові масові поховання невідомих маріупольців. Через активну іпотечну забудову поновились ексгумації та з’явились десятки нових траншей для масового поховання, — зазначає Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі.

Рівень смертності продовжує зростати

Опубліковані фотографії, зроблені протягом грудня, демонструють масштаб трагедії. Десятки свіжих траншей на околицях міста свідчать про те, що гуманітарна ситуація в Маріуполі залишається критичною.

Попри заяви окупантів про налагодження життя, люди продовжують помирати у великій кількості.

Розмах нових траншей для поховань шокує на третій рік окупації. Разом з цим продовжує зростати рівень смертності, — підкреслив керівник Центру вивчення окупації.

Експерти зазначають, що подібні дії окупаційної влади є нічим іншим, як спробою остаточно стерти сліди воєнних злочинів, скоєних під час штурму міста навесні 2022 року. Замість ідентифікації загиблих та гідного поховання тіла просто переміщують у нові спільні рови, роблячи імена жертв назавжди втраченими.

Маріуполь залишається раною на тілі України, де під фасадами нових іпотечних багатоповерхівок окупанти намагаються сховати правду про тисячі вбитих мирних жителів.

Головне фото: Петро Андрющенко.

Тотальна зневага загарбників до життя проявляється не лише щодо людей. Якщо людські тіла для них — це сміття, яке заважає будівництву, то безпритульні тварини стали черговою мішенню для відкритого терору.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!