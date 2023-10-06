Они погибли за свою страну. В Украину вернули останки тел 64 защитников — что об этом известно

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными сообщили, что в Украину вернули тела (останки) 64 павших защитников Украины. Читай подробнее о репатриации тел военных, и о том, что известно о погибших.

В Украину вернули останки тел 64 павших военных

Сегодня, 6 октября, украинская сторона смогла вернуть тела (останки) 64 павших украинских военных. Репатриация состоялась Координационным штабом по обращению с военнопленными.

Для этого сотрудничали Объединенный центр при СБ Украины, МВД Украины (Секретариат Уполномоченного по лицам пропавших без вести при особых обстоятельствах), ВС Украины (ЦУ ЦВД), ГУ ГСЧС Украины в Сумской области, ГПС Украины, другие представительства структур сектора безопасности и обороны Украины.

Сейчас также смотрят

Кроме того, к репатриации тел были привлечены представители международного комитета Красного Креста.

Украинской стороной, согласно нормам международного гуманитарного права, российской стороне передано тела (останки) комбатантов, погибших (умерших) в связи с вооруженной агрессией против Украины.

ВСУ обеспечат безопасную и надлежащую перевозку останков тел в специализированные учреждения, где состоится судебно-медицинская экспертиза. Она необходима для установления личностей погибших и умерших защитников Украины.

Украинская сторона продолжает действовать в рамках норм международного гуманитарного права по поиску военнослужащих ВСУ, находящихся в плену или пропавших без вести, чтобы вернуть их домой.

Ранее мы рассказывали о вражеском обстреле Берислава 5 октября и последствиях.

Фото: КШВОВ

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.