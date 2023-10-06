Війна в Україні

Вони загинули за свою державу. В Україну повернули останки тіл 64 захисників — що про це відомо

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 06 Жовтня 2023, 14:07
В Україну повернули останки тіл 64 полеглих військових

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Вони загинули за свою державу. В Україну повернули останки тіл 64 захисників — що про це відомо
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