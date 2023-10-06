Вони загинули за свою державу. В Україну повернули останки тіл 64 захисників — що про це відомо

У координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими повідомили, що в Україну повернули тіла (останки) 64 полеглих оборонців України. Читай детальніше про репатріацію тіл військових та що відомо про загиблих.

В Україну повернули останки тіл 64 полеглих військових

Сьогодні, 6 жовтня, українська сторона змогла повернути тіла (останки) 64 полеглих українських військових. Репатріація відбулася Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими.

Для цього співпрацювали Об’єднаний центр при СБ України, МВС України (Секретаріат Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин), ЗС України (ЦУ ЦВС), ГУ ДСНС України у Сумській області, ДПС України, інші представництва структур сектору безпеки та оборони України.

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Крім цього, до репатріації тіл були залучені представники Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Українською стороною, відповідно до норм міжнародного гуманітарного права, російській стороні передано тіла (останки) комбатантів, загиблих (померлих) у зв’язку зі збройною агресією проти України.

ЗСУ забезпечать безпечне та належне перевезення останків тіл до спеціалізованих установ, де відбудеться судово-медична експертиза. Вона потрібна для встановлення осіб загиблих та померлих захисників України.

Українська сторона продовжує діяти в межах норм міжнародного гуманітарного права щодо пошуку військовослужбовців ЗСУ, які перебувають у полоні або зникли безвісти, аби повернути їх додому.

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Фото: КШППВ

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