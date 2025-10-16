Атак стало вдвое больше: почему РФ активнее бъет по украинским поездам

Российские силы значительно активизировали удары по украинской железнодорожной инфраструктуре, превращая ее в ключевой фронт в войне.

По данным украинских властей, количество атак на железную дорогу удвоилось в сентябре по сравнению с августом, а половина всех ударов с начала полномасштабного вторжения пришлась именно на последние два месяца. Читай в материале, почему РФ увеличила количество атак на поезда.

РФ безжалостно атакует поезда: причины усиления атак

Украинские чиновники и эксперты, по данным BBC, указывают на два главных фактора, стоящих за этой кампанией.

Во-первых, Россия значительно наращивает производство дешевых дронов типа Шахед, которые способны преодолевать большие расстояния. Эти беспилотники стали основным оружием для точечных ударов, позволяя российским войскам атаковать цели каждый день без значительных затрат.

Во-вторых, застой на линии фронта заставляет российскую армию переориентироваться на разрушение тыловых коммуникаций. Вместо прямых наступлений Москва пытается нарушить поставки, что является критическим для украинской обороны и экономики.

Такой подход совпадает с более широкой стратегией: параллельно с атаками на железную дорогу Россия усиливает удары по энергетической инфраструктуре, оставляя сотни тысяч украинцев без электричества.

Последствия атак для украинской стороны

Атаки уже привели к значительным человеческим потерям и логистическим проблемам. Один из ярких примеров — удар по поезду в Шостке Сумской области в начале октября.

Оказавшаяся в эпицентре взрыва кондуктор Ольга Золотова получила тяжелые травмы: перелом бедра, ожоги, и нуждалась в операции со вставкой металлической пластины.

Когда Шахед попал, меня завалило обломками… огонь был повсюду, все горело, мои волосы немного загорелись. Я была в ловушке,

— вспоминает она с больничной койки в Киеве.

Реакция Украины и перспективы

Укрзалізниця реагирует быстро на каждую подобную ситуацию.

В конце концов у нас всегда есть план B, C и D. Цель — никогда не отменять рейс или пункт назначения. Если поезд не может курсировать, мы объединяем поезда и автобусы,

— объясняет председатель правления АО Укрзалізниця Александр Перцовский.

Однако приближение четвертой зимы вторжения делает ситуацию критической. Атаки на железную дорогу и энергетику могут стать самым тяжелым испытанием, особенно с учетом украинских контратак на российские нефтеперерабатывающие заводы, повлекших дефицит горючего в РФ. Украинские чиновники призывают союзников предоставить более мощную противовоздушную оборону.

