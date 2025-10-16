Атак вдвічі побільшало: чому РФ активніше б’є по українських потягах

Російські сили значно активізували удари по українській залізничній інфраструктурі, перетворюючи її на ключовий фронт у війні.

За даними української влади, кількість атак на залізницю подвоїлася у вересні порівняно з серпнем, а половина всіх ударів з початку повномасштабного вторгнення припала саме на останні два місяці. Читай у матеріалі, чому РФ збільшила кількість атак на потяги.

РФ безжально атакує поїзди: причини посилення атак

Українські чиновники та експерти, за даними BBC вказують на два головні фактори, що стоять за цією кампанією.

По-перше, Росія значно нарощує виробництво дешевих дронів типу Шахед, які здатні долати великі відстані. Ці безпілотники стали основною зброєю для точкових ударів, дозволяючи російським військам атакувати цілі щодня без значних витрат.

Читати на тему Деякі рейси скасовано: в УЗ попередили про зміни руху потягів після ударів РФ Удари по одній з областей спричинили пошкодження залізничної інфраструктури.

По-друге, застій на лінії фронту змушує російську армію переорієнтуватися на руйнування тилових комунікацій. Замість прямих наступів, Москва намагається порушити постачання, що є критичним для української оборони та економіки.

Такий підхід збігається з ширшою стратегією: паралельно з атаками на залізницю Росія посилює удари по енергетичній інфраструктурі, залишаючи сотні тисяч українців без електрики.

Наслідки атак для української сторони

Атаки вже призвели до значних людських втрат і логістичних проблем. Один з яскравих прикладів — удар по поїзду в Шостці Сумської області на початку жовтня.

Кондуктор Ольга Золотова, яка опинилася в епіцентрі вибуху, отримала тяжкі травми: перелом стегна, опіки та потребувала операції з вставкою металічної пластини.

Коли Шахед влучив, мене завалило уламками… вогонь був всюди, все горіло, моє волосся трохи загорілося. Я була в пастці

, — згадує вона з лікарняного ліжка в Києві.

Реакція України та перспективи

Укрзалізниця реагує швидко на кожну подібну ситуацію.

Зрештою, у нас завжди є план B, C та D. Мета — ніколи не скасовувати жодного рейсу чи пункту призначення. Якщо поїзд не може курсувати, ми поєднуємо поїзди та автобуси

, — пояснює голова правління АТ Укрзалізниця Олександр Перцовський.

Однак наближення четвертої зими вторгнення робить ситуацію критичною. Атаки на залізницю та енергетику можуть стати найважчим випробуванням, особливо з урахуванням українських контратак на російські нафтопереробні заводи, які спричинили дефіцит пального у РФ. Українські чиновники закликають союзників надати потужнішу протиповітряну оборону.

