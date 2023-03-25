Война в Украине

Прицельно бьют по мирным людям! Россияне обстреляли пункт выдачи гуманитарной помощи в Херсоне

Елена Яковлева, редактор сайта 25 марта 2023, 15:25
Вибухи в Херсоні: росіяни атакували гуманітарний пункт 25 березня
Фото: ГСЧС/Facebook

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