Прицельно бьют по мирным людям! Россияне обстреляли пункт выдачи гуманитарной помощи в Херсоне

Российские захватчики продолжают обстреливать гражданские места, где помогают мирным людям пережить ужасы войны.
Сегодня артиллерия оккупантов попала в пункт выдачи гуманитарной помощи в Херсоне. Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин.
Из-за обстрелов пострадали два человека — 41-летняя женщина и 25-летний мужчина. С минно-взрывными травмами и осколочными ранениями их госпитализировали в больницу, — написал он.
Из-за обстрелов пострадали два человека — 41-летняя женщина и 25-летний мужчина. С минно-взрывными травмами и осколочными ранениями их госпитализировали в больницу, — написал он.
Тем временем Херсонский городской совет призывает местных жителей эвакуироваться в более безопасные области.
Ведь только за последние сутки россияне 301 раз обстреляли регион из тяжелой артиллерии и Градов. В результате погибли два человека, еще шестеро ранены.
Еще осенью украинские войска выгнали россиян из Херсона, но те продолжают жестоко бить по городу. Читай, что известно про обстрел Херсона 24 марта.
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