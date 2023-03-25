Війна в Україні

Прицільно б’ють по мирних людях! Росіяни обстріляли пункт видачі гуманітарної допомоги в Херсоні

Олена Яковлєва, редакторка сайту 25 Березня 2023, 15:25
Вибухи в Херсоні: росіяни атакували гуманітарний пункт 25 березня
Фото: ДСНС/Facebook

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