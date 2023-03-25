Прицільно б’ють по мирних людях! Росіяни обстріляли пункт видачі гуманітарної допомоги в Херсоні

Російські загарбники продовжують обстрілювати цивільні місця, де допомагають мирним людям пережити жахи війни.

Сьогодні артилерія окупантів поцілила в пункт видачі гуманітарної допомоги у Херсоні. Про це повідомив голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін.

Через обстріл постраждали двоє людей — 41-річна жінка та 25-річний чоловік. З мінно-вибуховими травмами та осколковими пораненнями їх шпиталізували до лікарні, — написав він.

Тим часом Херсонська міська рада закликає місцевих жителів евакуюватися до безпечніших областей. Адже лише за останню добу росіяни 301 раз обстріляли регіон з важкої артилерії та Градів. Унаслідок цього загинули дві людини, ще шестеро поранені.

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