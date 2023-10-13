Искандером по центру города! Вражеский обстрел Покровска — что известно о последствиях и жертвах

Террор мирного населения Украины — единственная любимая тактика российских окупантов. Сегодня, 13 октября, захватчики ударили двумя ракетами из ОТРК Искандер-М по центру города Покровск Донецкой области.

По данным Национальной полиции, обстрел произошел около 8:30, в результате чего один человек погиб. Еще 13 человек получили ранения.

Правоохранители помогали доставать раненых из-под обломков и доставлять их в больницу. На месте работали следственно-оперативная группа, взрывотехника и все профильные службы.

В Донецкой областной прокуратуре дополнили информацию и рассказали, что в результате попадания боеприпасов погиб мужчина. В одном месте поражения ранения получили три человека.

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Еще одним местом, оказавшимся под прицелом агрессора, стало административное здание. Там получили ранения восемь сотрудниц государственного учреждения и двое посетительниц.

Пострадавшим с контузиями, переломами и осколочными ранениями оказана медицинская помощь.

Также при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

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Фото: Национальная полиция Украины

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