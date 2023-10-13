Война в Украине

Искандером по центру города! Вражеский обстрел Покровска — что известно о последствиях и жертвах

Даниэла Долотова, редактор сайта 13 октября 2023, 11:56
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