Війна в Україні

Іскандером по центру міста! Ворожий обстріл Покровська — що відомо про наслідки та жертв

Даніела Долотова, редакторка сайту 13 Жовтня 2023, 11:56
Покровськ

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