Іскандером по центру міста! Ворожий обстріл Покровська — що відомо про наслідки та жертв

Терор мирного населення України — чи не єдина улюблена тактика російських окупантів. Сьогодні, 13 жовтня, загарбники вдарили двома ракетами з ОТРК Іскандер-М по центру міста Покровськ Донецької області.

За даними Національної поліції, обстріл стався близько 8:30, внаслідок чого одна людина загинула. Ще 13 осіб — дістали поранення.

Правоохоронці допомагали діставати поранених з-під уламків і доправляти їх до лікарні. На місці працювали слідчо-оперативна група, вибухотехніки та всі профільні служби.

У Донецькій обласній прокуратурі доповнили інформацію та розповіли, що внаслідок влучання боєприпасів загинув чоловік. В одному місці ураження поранення дістали три людини.

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Ще одним місцем, яке виявилось під прицілом агресора, стала адміністративна будівля. Там зазнали поранень вісім співробітниць державної установи та двоє відвідувачок.

Потерпілим з контузіями, переламами та осколковими пораненнями надано медичну допомогу.

Також за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

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Фото: Національна поліція України

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