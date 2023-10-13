Іскандером по центру міста! Ворожий обстріл Покровська — що відомо про наслідки та жертв

Терор мирного населення України — чи не єдина улюблена тактика російських окупантів. Сьогодні, 13 жовтня, загарбники вдарили двома ракетами з ОТРК Іскандер-М по центру міста Покровськ Донецької області.
За даними Національної поліції, обстріл стався близько 8:30, внаслідок чого одна людина загинула. Ще 13 осіб — дістали поранення.
Правоохоронці допомагали діставати поранених з-під уламків і доправляти їх до лікарні. На місці працювали слідчо-оперативна група, вибухотехніки та всі профільні служби.
Правоохоронці допомагали діставати поранених з-під уламків і доправляти їх до лікарні. На місці працювали слідчо-оперативна група, вибухотехніки та всі профільні служби.
У Донецькій обласній прокуратурі доповнили інформацію та розповіли, що внаслідок влучання боєприпасів загинув чоловік. В одному місці ураження поранення дістали три людини.
Ще одним місцем, яке виявилось під прицілом агресора, стала адміністративна будівля. Там зазнали поранень вісім співробітниць державної установи та двоє відвідувачок.
Потерпілим з контузіями, переламами та осколковими пораненнями надано медичну допомогу.
Потерпілим з контузіями, переламами та осколковими пораненнями надано медичну допомогу.
Також за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).
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Фото: Національна поліція України
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