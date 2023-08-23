Снова под прицелом учебные заведения! Что известно о взрыве в Ромнах сегодня, 23 августа

Российские оккупанты ведут пропаганду об украинской культуре и образовании, которых якобы не существует или они находятся в плохом состоянии. Но в то же время настолько их боятся, что уничтожают все, что к ним относится. Так сегодня, 23 августа, в 10:05 прогремели взрывы в Ромнах Сумской области — под прицелом захватчиков вновь оказалось учебное заведение.
Как сообщает министр МВД Игорь Клименко, россияне уничтожили школу и убили по меньшей мере двух педагогов, тела которых деблокировали спасатели ГСЧС. Еще четыре человека, проходивших мимо заведения, получили ранения.
Обновлено 14:20. По новым данным, из-под завалов спасатели ГСЧС извлекли еще два тела погибших. Таким образом, в результате атаки россиян погибли четыре человека: директор школы, заместитель директора, секретарь и библиотекарь. В настоящее время поисково-спасательная операция завершена.
На фото среди руин школы — уцелевший вход в укрытие. К сожалению, люди не спустились во время тревоги в безопасное место.
На фото среди руин школы — уцелевший вход в укрытие. К сожалению, люди не спустились во время тревоги в безопасное место.
В Сумской областной военной администрации отмечают, что враг применил БпЛА типа Shahed, который ударил в учебное заведение.
К сожалению, здание заведения полностью разрушено.
К сожалению, здание заведения полностью разрушено.
В то же время неспокойно и в Середино-Будской громаде Сумской области, которая находится под постоянными российскими обстрелами.
Это граница со страной-агрессоркой — самая опасная пятикилометровая зона, откуда в июле объявили эвакуацию. Кто выезжает, а кто решает остаться. Почему люди рискуют — смотри в сюжете.
Но больше обстрелов подвергаются населенные пункты и позиции наших воинов на передовой. Читай, что происходит на карте боевых действий 23 августа.
Фото: Игорь Клименко
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