Російські окупанти ведуть пропаганду щодо української культури та освіти, що нібито їх не існує, або вони перебувають у поганому стані. Та водночас настільки їх бояться, що нищать усе, що до них належить.

Так сьогодні, 23 серпня, о 10:05 пролунали вибухи у Ромнах Сумської області — під прицілом загарбників знов опинився заклад освіти.

Як повідомляє міністр МВС Ігор Клименко, росіяни знищили школу та вбили щонайменше двох освітян, тіла яких деблокували рятувальники ДСНС. Ще чотири людини, які проходили повз заклад, зазнали поранень.

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Оновлено 14:20. За новими даними, з-під завалів рятувальники ДСНС дістали ще два тіла загиблих. Таким чином внаслідок атаки росіян загинуло чотири особи: директор школи, заступник директора, секретар та бібліотекар. Наразі пошуково-рятувальна операція завершена.

На фото серед руїн школи — вцілілий вхід до укриття. На жаль, люди не спустилися під час тривоги в безпечне місце.

Знову під прицілом заклади освіти! Що відомо про вибух у Ромнах сьогодні, 23 серпня / 2 Фотографії

У Сумській обласній військовій адміністрації зазначають, що ворог застосував БпЛА типу Shahed, який і влучив у навчальний заклад.

На жаль, будівля закладу повністю зруйнована.

Водночас неспокійно й у Середино-Будській громаді на Сумщині, яка знаходиться під постійними російськими обстрілами.

Це самісінький кордон із країною-агресоркою — найнебезпечніша п’ятикілометрова зона, звідки у липні оголосили евакуацію. Хтось виїздить, а хтось вирішує залишитися. Чому люди ризикують — дивись у сюжеті.

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Та найбільше обстрілів зазнають населені пункти та позиції наших воїнів на передовій. Читай, що наразі відбувається на карті бойових дій 23 серпня.

Фото: Ігор Клименко

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