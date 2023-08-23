Війна в Україні

Знову під прицілом заклади освіти! Що відомо про вибух у Ромнах сьогодні, 23 серпня

Даніела Долотова, редакторка сайту 23 Серпня 2023, 12:50
вибухи у Ромнах

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