Карта бойових дій 23 серпня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн

Карта бойових дій 23 серпня 2023 року привертає увагу українців, адже Генштаб повідомляє, що наші військові просуваються на певних напрямках та закріплюються на рубежах.
Утім варто пам’ятати, що за кожен метр української землі тривають тяжкі бої. Українські військові воюють з ворогом, який переважає чисельно. Окупанти використовують підступні стратегії та не жаліють снарядів на мирні об’єкти та житлові будівлі.
Пропонуємо тобі ознайомитися з картою бойових дій в Україні онлайн та звітом Генштабу, щоб бути в курсі ситуації на фронті.
Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!
Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що українське просування в районі Роботиного наближає українські сили до початку операцій проти другої лінії оборони, яка може бути відносно слабшою, ніж перша лінія російської оборони в цьому районі.
Російські війська вели наступальні дії на лінії Куп’янськ — Сватове — Кремінна, поблизу Бахмута, на лінії Авдіївка — Донецьк, на західному кордоні Донецької та східної Запорізької області, а також на західному Запоріжжі та на окремих ділянках просунулися вперед.
Українські війська вели наступальні дії щонайменше на двох ділянках фронту, просувалися в районі Бахмута та на заході Запорізької області.
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках.
У напрямку Новоданилівки та Новопрокопівки мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.
На Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах.
На Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах.
Противник вів безрезультатні наступальні дії в районах Авдіївки та Мар’їнки Донецької області. Ворог зазнає значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці, здійснює переміщення підрозділів та військ, активно застосовує резерви.
Також Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках. Противник вів безрезультатні наступальні дії в районі Кліщіївки Донецької області. Тривають важкі бої.
Крім цього, у Генштабі розповіли, що сьогодні вночі Російська Федерація завдала чергового авіаційного удару іранськими ударними БпЛА Shahed-136/131 по Україні.
Протягом минулої доби ворог завдав чотири ракетних та 58 авіаційних ударів, здійснив 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Протягом минулої доби ворог завдав чотири ракетних та 58 авіаційних ударів, здійснив 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Протягом минулої доби відбулось понад 30 бойових зіткнень.
Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.
Авіація сил оборони протягом минулої доби завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу противника та два — по зенітно-ракетних комплексах.
Авіація сил оборони протягом минулої доби завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу противника та два — по зенітно-ракетних комплексах.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два склади боєприпасів, один пункт управління, один артилерійський засіб на вогневій позиції та одну важку вогнеметну систему ТОС-1А противника.
Ворог без перестанку обстрілює прифронтові населені пункти. Раніше ми розповідали, як село Кругляківка на Харківщині виживає під касетними снарядами.
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