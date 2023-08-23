Карта боевых действий 23 августа 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Карта боевых действий 23 августа 2023 привлекает внимание украинцев, ведь Генштаб сообщает, что наши военные продвигаются на определенных направлениях и закрепляются на рубежах.
Впрочем, стоит помнить, что за каждый метр украинской земли продолжаются тяжелые бои. Украинские военные воюют с врагом, который превосходит численно. Оккупанты используют подлые стратегии и не жалеют снарядов на мирные объекты и жилые здания.
Предлагаем тебе ознакомиться с картой боевых действий в Украине онлайн и отчетом Генштаба, чтобы быть в курсе ситуации на фронте.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!
Аналитики Института изучения войны отмечают, что украинское продвижение в районе Роботиного приближает украинские силы к началу операций против второй линии обороны, которая может быть относительно слабее первой линии российской обороны в этом районе.
Российские войска вели наступательные действия на линии Купянск — Сватово — Кременная, вблизи Бахмута, на линии Авдеевка — Донецк, на западной границе Донецкой и восточной Запорожской области, а также на западном Запорожье и отдельных участках продвинулись вперед.
Украинские войска вели наступательные действия, по меньшей мере, на двух участках фронта, продвигались в районе Бахмута и на западе Запорожской области.
Генштаб ВСУ сообщает, что Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции в Бахмутском и Мелитопольском направлениях.
В направлении Новоданиловки и Новопрокоповки имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.
На Бахмутском направлении Силы обороны продолжают вести наступательные действия к югу от города Бахмут, закрепляются на достигнутых рубежах.
На Бахмутском направлении Силы обороны продолжают вести наступательные действия к югу от города Бахмут, закрепляются на достигнутых рубежах.
Противник вел безрезультатные наступательные действия в районах Авдеевки и Марьинки Донецкой области. Враг несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике, осуществляет перемещение подразделений и войск, активно применяет резервы.
Также Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях. Противник вел безрезультатные наступательные действия в районе Клещиевки Донецкой области. Идут тяжелые бои.
Кроме этого, в Генштабе рассказали, что сегодня ночью Российская Федерация нанесла очередной авиационный удар иранскими ударными БпЛА Shahed-136/131 по Украине.
За прошедшие сутки враг нанес четыре ракетных и 58 авиационных ударов, совершил 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
За прошедшие сутки враг нанес четыре ракетных и 58 авиационных ударов, совершил 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения подверглись жилым домам и другой гражданской инфраструктуре. За прошедшие сутки произошло более 30 боевых столкновений.
В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.
Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и два — по зенитно-ракетным комплексам.
Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и два — по зенитно-ракетным комплексам.
Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два состава боеприпасов, один пункт управления, одно артиллерийское средство на огневой позиции и одну тяжелую огнеметную систему ТОС-1А противника.
Враг беспрестанно обстреливает прифронтовые населенные пункты. Ранее мы рассказывали, как село Кругляковка Харьковской области выживает под кассетными снарядами.
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