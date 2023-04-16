В праздник убили двух подростков! Россияне ночью цинично обстреляли Николаевскую область

Российские изверги не стесняются обстреливать мирных украинцев даже на Пасху. В ночь на 16 апреля, в 02:20, захватчики ударили по Снигиревской общине.

Для этого оккупанты использовали около десяти ракет С-300. К сожалению, есть погибшие. Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

Взрывы в Николаевской области на Пасху

По словам Кима, в одном из населенных пунктов Снигиревской общины в результате обстрела погибли двое подростков 2005 года рождения. Речь идет о 17-летнем парне и 18-летней девушке.

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Также повреждены жилые дома, учебное заведение и частное предприятие.

В самой Снигиревке изуродованы два учебных заведения, больница, дом культуры и жилые дома. Предварительно без пострадавших.

А в Николаеве, Николаевском, Первомайском и Вознесенском районах сутки прошли относительно спокойно.

Российские захватчики не оставляют Донецкую область в покое. Взрывы в Славянске 14 апреля в очередной раз шокировали всю страну.

Ведь оккупанты прицельно бьют по мирным кварталам и жилым домам. Читай, какие последствия вражеского обстрела.

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